В Пензенской области росгвардейцы обследовали избирательные участки

11.09.2021 | 11:10

В Пензенской области сотрудники Росгвардии завершили проверку готовности избирательных участков к выборам, которую проводили вместе с полицейскими, пожарными, сотрудниками управления ГОЧС и представителями органов власти.

Правоохранители обследовали помещения на предмет соблюдения требований антитеррористической защищенности.

«Росгвардейцы проверили инженерно-техническую укрепленность объектов, рабочее состояние технических средств охраны, тревожной сигнализации, исправность систем видеонаблюдения и организацию пропускного режима», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что во время проведения выборов маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны (а всего их 65, или 130 человек) пройдут вблизи участков. Особое внимание будут уделять антитеррористической безопасности, профилактике несанкционированных публичных мероприятий и экстремистских проявлений.

Дни голосования пройдут в регионе 17, 18 и 19 сентября. Жителям области предстоит избрать депутатов Госдумы и губернатора региона, а в ряде районов - депутатов собраний представителей.