Общество

В Пензе в преддверии выборов пройдут антитеррористические учения

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В понедельник, 30 августа, на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба Пензенской области обсуждалась тема обеспечения безопасности на выборах, которые пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период жители области будут избирать депутатов Госдумы и губернатора региона, а в ряде районов - депутатов собрания представителей.

«Период напряженный, необходимо на каждом участке обеспечить безопасность граждан», - отметил глава региона Олег Мельниченко.

В преддверии выборов проведены проверки защищенности объектов, где расположатся избирательные участки. На 9 сентября запланированы межведомственные антитеррористические учения на объекте с массовым пребыванием людей - в киноконцертном зале «Пенза».

В дни голосования к обеспечению безопасности на избирательных участках будет привлечено более 4 000 сотрудников полиции, а на случай осложнения обстановки создается резерв из полиции и ОМОНа.

16 сентября правоохранители обследуют избирательные участки с помощью технических средств и собак, натренированных на поиск взрывчатых веществ. После этого участки возьмут под круглосуточную охрану.

К обеспечению правопорядка будет привлекаться и Росгвардия. Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны (а их всего 65, это 130 человек) пройдут вблизи участков. Особое внимание будет уделяться антитеррористической безопасности, профилактике несанкционированных публичных мероприятий и экстремистских проявлений.

Кроме того, предусмотрен резерв из 15 человек, в том числе группа разминирования для реагирования на сообщения о минировании, проверки мест голосования на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов.

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Гость||

А можа и не ходить на выборы то,коли так всё сурьёзно?

Гость||

Будут учиться как от народа защищаться?

Гость||

А казаки будут или они в обиженке? Им не дали по 15 тысяч...

Гость||

Главные террористы в бюллетенях

Гость||

Я соседа, Кольку попрошу, пускай за меня галку поставит, а потом отметим...

Имя: Гость
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