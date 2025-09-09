Пензячка обсудила раздел имущества с бывшим мужем и получила удар ножом

В Пензе ссора 45-летней местной жительницы с 46-летним бывшим супругом закончилась ножевым ранением. Они не сошлись во мнениях о разделе имущества после развода.
ЧП случилось вечером воскресенья, 7 сентября, в Первомайском районе. Полицию вызвала сестра пострадавшей (сама она была не в состоянии это сделать).
Пензячка рассказала, что мужчина ранил ее родственницу в левое плечо и скрылся.
«Уточнив приметы подозреваемого, стражи правопорядка незамедлительно приступили к поискам. Через непродолжительное время мужчина был идентифицирован и задержан», - сообщили в областном управлении Росгвардии.
Агрессора передали полиции для дальнейших разбирательств.
Ранее в Пензе очевидцы вызвали Росгвардию из-за сцены ревности в подъезде.
