Пензячка обсудила раздел имущества с бывшим мужем и получила удар ножом

09.09.2025 | 16:44

В Пензе ссора 45-летней местной жительницы с 46-летним бывшим супругом закончилась ножевым ранением. Они не сошлись во мнениях о разделе имущества после развода.

ЧП случилось вечером воскресенья, 7 сентября, в Первомайском районе. Полицию вызвала сестра пострадавшей (сама она была не в состоянии это сделать).

Пензячка рассказала, что мужчина ранил ее родственницу в левое плечо и скрылся.

«Уточнив приметы подозреваемого, стражи правопорядка незамедлительно приступили к поискам. Через непродолжительное время мужчина был идентифицирован и задержан», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Агрессора передали полиции для дальнейших разбирательств.

