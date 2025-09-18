В Пензе музыка в баре стала поводом для вызова Росгвардии

18.09.2025 | 09:34

В Пензе 43-летняя женщина устроила скандал в баре на улице Окружной. Из-за беспокойной клиентки сотрудники заведения вызвали Росгвардию.

Сообщение об инциденте правоохранители получили в 2:43 среды, 17 сентября. С прибывшими на место росгвардейцами побеседовал администратор бара.

Выяснилось, что посетительница устроила разборки с барменом из-за не понравившейся ей музыки. Женщина громко материлась и провоцировала работников заведения и клиентов на конфликт.

Скандалистку задержали. Ее передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ранее скандал из-за музыки произошел в баре на проспекте Победы. Двум посетительницам 24 и 33 лет захотелось петь, однако композиции, которые им нравились, не включали. Женщины решили высказать свои претензии персоналу. Разговор завершился тем, что подруги избили работницу бара и поломали музыкальную аппаратуру.