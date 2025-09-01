Пензенец 1 сентября устроил дебош в центре города

01.09.2025 | 09:49

Ранним утром в понедельник, 1 сентября, 25-летний пензенец устроил дебош в ресторане фастфуда, расположенном в центре города, а затем уснул. Разбудили мужчину росгвардейцы.

По словам работников ресторана быстрого питания, пензенец ворвался в заведение и стал провоцировать посетителей и персонал на конфликт, выкрикивая непристойные выражения. Потом он присел за стол и уснул.

Сотрудники точки позвонили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы прервали сон нарушителя порядка. Тот сначала рассказал, что всю ночь отдыхал в заведении неподалеку, на улице Кирова, а затем снова принялся выкрикивать нецензурные словосочетания.

«Сотрудники Росгвардии доставили молодого человека в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - сообщили в областном управлении Росгвардии.