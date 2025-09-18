Происшествия

В Пензенской области в поле взорвали авиационный боеприпас

В Пензенской области обезвредили авиационный боеприпас. Его обнаружили комбайнеры во время сельскохозяйственных работ.

На место прибыли сотрудники ОМОН «Страж» регионального управления Росгвардии. Они оцепили территорию, оборудовали специальную площадку и уничтожили опасный предмет.

«Все действия были выполнены в строгом соответствии с регламентом. Без риска для сотрудников и местных жителей», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В Пензенской области часто находят боеприпасы. В основном это снаряды времен Великой Отечественной войны.

Так, в июле опасный предмет нашли во время копания могилы на Чемодановском кладбище. У снаряда были признаки сильной коррозии, по внешним признакам он прошел канал ствола орудия. Боеприпас утилизировали с соблюдением всех мер предосторожности.

Источник — фото, видео Росгвардии
