Пензенцы вызвали Росгвардию из-за сцены ревности в подъезде

08.09.2025 | 09:06

Ночью в Октябрьском районе 23-летний пензенец устроил жене сцену ревности в подъезде и был задержан росгвардейцами.

102 набрали жители многоквартирного дома, где происходило выяснение отношений.

Первыми на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они застали на лестничной площадке двух молодых супругов, у девушки были ссадины на лице. Выяснилось, что муж приревновал ее и устроил разборки прямо в подъезде.

Пензенца несколько раз попросили успокоиться, но он, разъяренный, продолжил громко материться даже в присутствии правоохранителей.

Нарушителя порядка задержали и передали сотрудникам полиции для составления административного протокола, сообщили в областном управлении Росгвардии.

В ночь на 17 августа в Пензе выяснение отношений 18-летних парня и девушки также закончилось визитом росгвардейцев. Молодые люди конфликтовали в квартире, помощь позвали соседи, услышав крики и плач.