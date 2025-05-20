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Общество

В Кузнецке ограничат парковку на центральной площади

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Со среды, 21 мая, в Кузнецке начнется реконструкции центральной площади. В связи с этим парковка автомобилей будет ограничена.

Эта временная мера будет снята после окончания проведения ремонтных работ.

«Кузнечан просят с пониманием отнестись к реализации проекта по благоустройству», - обратились к горожанам в администрации.

Ранее стало известно, что второму по величине городу Пензенской области выделены дополнительные средства, на которые отремонтируют 6 автодорог.

Планируется привести в порядок Аэродромный проезд от улицы Хвалынской до Почивалина, улицы Кирова (на участках около парка и от Стекловской до Гражданской), Правды (от Правды, 1, до Молодой Гвардии), Чкалова, Октябрьскую, Стекловскую.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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