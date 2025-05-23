В районе Ерика готовятся к перепуску подвижных составов

23.05.2025 | 10:04

В Пензе продолжается реконструкция дороги и путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка.

В региональном минстрое уточнили, что сейчас «идет установка подпорных стен для перепуска подвижных составов на железнодорожных путях, выполняется погружение трубошпунта, ведется работа по омоноличиванию конструкции поверху».

Когда временная железная дорога будет готова, начнется демонтаж старого путепровода и возведение нового, однопутного. Проезд под ним увеличат до 4 полос в ширину и 4,5 метра в высоту.

Работы идут с периодичностью 1-2 раза в день по 2-2,5 часа - в зависимости от окон, предоставляемых ОАО «РЖД».

Проверка, проведенная общественным советом при минстрое, показала, что график строительно-монтажных работ сейчас соблюдается.