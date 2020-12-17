В Пензе ищут возможность реконструкции путепровода на ул. Ерик

17.12.2020 | 09:20

В Пензе разработают проект реконструкции путепровода в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Соответствующее решение приняли на совещании в региональном правительстве в четверг, 17 декабря.

В настоящее время в Пензе реконструируют Бакунинский мост, связывающий центр города с микрорайоном ГПЗ-24, Ахунами и Заречным. В 2021 году объект введут в эксплуатацию, но это не решит транспортную проблему полностью - поток автомобилей с Бакунинского моста будет упираться в насыпь под железнодорожными путями.

«Высота мини-тоннелей с двусторонним движением составляет не более 3,5 м, а ширина - до 10 м. Наличие данных путепроводов в несколько раз снижает пропускную способность участка дороги, что приводит к образованию постоянных заторов», - констатировали в пресс-службе правительства.

Кроме того, под мостом нередко застревают большегрузы.

В 2019 году городские власти уже рассматривали пути решения проблемы. Один из вариантов предполагал углубление дорожного полотна в туннеле, а другой - два дополнительных прокола левее уже существующих. Стоимость работ оценили в миллиард рублей.

Более года спустя к вопросу вернулись.

«Для увеличения пропускной способности и снижения транспортной напряженности на указанном участке необходимо выполнить модернизацию проездов под железнодорожными путями», - указал губернатор Иван Белозерцев.

Он предложил рассмотреть предложения, которые позволят решить проблему в ближайшие годы.

«Готовьте дорожную карту, определяйте состав проектного офиса, назначайте срок, когда собираемся в следующий раз», - поручил глава региона.

Объект надеются включить в одну из федеральных программ финансирования.