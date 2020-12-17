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Общество

В Пензе ищут возможность реконструкции путепровода на ул. Ерик

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В Пензе разработают проект реконструкции путепровода в районе Горбатова переулка и улицы Ерик. Соответствующее решение приняли на совещании в региональном правительстве в четверг, 17 декабря.

В настоящее время в Пензе реконструируют Бакунинский мост, связывающий центр города с микрорайоном ГПЗ-24, Ахунами и Заречным. В 2021 году объект введут в эксплуатацию, но это не решит транспортную проблему полностью - поток автомобилей с Бакунинского моста будет упираться в насыпь под железнодорожными путями.

«Высота мини-тоннелей с двусторонним движением составляет не более 3,5 м, а ширина - до 10 м. Наличие данных путепроводов в несколько раз снижает пропускную способность участка дороги, что приводит к образованию постоянных заторов», - констатировали в пресс-службе правительства.

Кроме того, под мостом нередко застревают большегрузы.

В 2019 году городские власти уже рассматривали пути решения проблемы. Один из вариантов предполагал углубление дорожного полотна в туннеле, а другой - два дополнительных прокола левее уже существующих. Стоимость работ оценили в миллиард рублей.

Более года спустя к вопросу вернулись.

«Для увеличения пропускной способности и снижения транспортной напряженности на указанном участке необходимо выполнить модернизацию проездов под железнодорожными путями», - указал губернатор Иван Белозерцев.

Он предложил рассмотреть предложения, которые позволят решить проблему в ближайшие годы.

«Готовьте дорожную карту, определяйте состав проектного офиса, назначайте срок, когда собираемся в следующий раз», - поручил глава региона.

Объект надеются включить в одну из федеральных программ финансирования.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе разработают проект реконструкции путепровода в районе Горбатова переулка и улицы Ерик.
Истинные дебилы у власти ...а нельзя это было сделать ещё перед началом строительства моста ? И уже сейчас паралельно с мостом заканчивать и реконструкцию переезда ??????????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

определяйте состав проектного офиса, назначайте срок, когда собираемся в следующий раз»
такими темпами к 40-му году слепят что-нибудь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он предложил рассмотреть предложения, которые позволят решить проблему в ближайшие годы
А нельзя конкретнее и ужать это не в ближайшие десятилетия, а в ближайшие месяцы ?????????

Гость||

А как там обстоят дела с недостроенными съездами с пьяного моста ?????????

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2019 году городские власти уже рассматривали пути решения проблемы. Один из вариантов предполагал углубление дорожного полотна в туннеле, а другой - два дополнительных прокола левее уже существующих. Стоимость работ оценили в миллиард рублей.
Уже миллиард распилили и все мало.За это время и в те же сроки построили в РФ моста таких же параметров что и Бакунинский,оба с нуля ,один из них чуть длиннее ,но оба железо-бетонные за 360-400 млн. руб,но .... не за миллиард!Остался бы Бабич и более 0,5 миллиарда просто бы не дал распилить .Почему вообще строят да ещё и за такие громадные деньги 3-х полосный мост?К тому же раньше просчитать этот проект и спроектировать вкупе с мостом нельзя было!?

Гость||

Гость писал(a):

Воров и прослойки убрать и можно будет смету и затраты убавить в 2 раза.
На святое замахнулся атеист?

Гость||

пилим пилим катим катим

Гость||

Инфраструктура правобережья Суры стремительно развивается. Только в рвйоне ГПЗ-Измайлова строится много жилья. Какую-то долю финансов можно у застройщиков "попросить".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из вариантов предполагал углубление дорожного полотна в туннеле,
Да такое решение нужно просто сразу увольнять по некомпетентности !

penzainform.ru писал(a):

ва дополнительных прокола левее уже существующих
Это правильный путь !

penzainform.ru писал(a):

Стоимость работ оценили в миллиард рублей.
Кто это посчитал ... по хорошему арестовать. Дать это пересчитать честным людям.

Гость||

Гость писал(a):

Инфраструктура правобережья Суры стремительно развивается
Там по хорошему за тунелями надо разбираться с частным сектором и их заборами, проверить на предмет самозахвата, сдвигать заборы, демонтировать остановку которая без кармана и на однорядной полосе.

Гость||

Да и гнильё на берегу надо сносить и кусты вычищать.

Гость||

Гость писал(a):

Инфраструктура правобережья Суры стремительно развивается. Только в рвйоне ГПЗ-Измайлова строится много жилья. Какую-то долю финансов можно у застройщиков "попросить".
Пусть строят дополнительные съезды с моста. И расширяют съезд с моста в сторону ГПЗ ! там просится ещё одна полоса. Жутко не правильный сделали карман у остановки. Именно это создаёт пробку !

Гость||

Гость писал(a):

А нельзя конкретнее и ужать это не в ближайшие десятилетия, а в ближайшие месяцы ?????????
Проблема в том, что раньше не представлялось возможным решить эту проблему из-за трафика на ж/д ,Пенза-3 станция стыковки ,там и постоянка 3кВ север-восток ,и переменка 25 кВ.Ныне трафик у нас по области просел очень существенно.

Гость||

Гость писал(a):

Проблема в том, что раньше не представлялось возможным решить эту проблему из-за трафика на ж/д ,Пенза-3 станция стыковки ,там и постоянка 3кВ север-восток ,и переменка 25 кВ.Ныне трафик у нас по области просел очень существенно.
вы откуда знаете

Гость||

Гость писал(a):

25 кВ.Ныне трафик у нас по области просел очень существенно
И тут полная деградация и развал ... Крымский мост построили и перевозки по ЖД встали ?

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Имя: Гость
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