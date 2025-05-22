В парке Белинского закрыли веревочный парк и аллею Лермонтова

22.05.2025 | 18:03

В парке Белинского в Пензе начался новый этап благоустройства, сообщили в администрации учреждения.

Закрыт на реконструкцию веревочный парк, нет прохода и по аллее Лермонтова (пролегает параллельно одноименной улице).

В 2025 году в парке Белинского запланировано обновление основных аллей. В 2026-м хотят отремонтировать историческое ограждение и входную группу с улицы Лермонтова.

В 2023-м, на первом этапе реконструкции, в главном парке Пензы привели в порядок зону около входной группы со стороны улицы Карла Маркса.

Второй этап предполагал обновление всей оставшейся территории, но был разделен на очереди. Первая - участок от планетария в сторону танцплощадки. Им занимались в 2024 году - работы стартовали в апреле. Закончить их хотели к концу августа, однако не успели. Задержку объяснили «технологическими нюансами»: на участке выявили большое количество подземных инженерных сетей.