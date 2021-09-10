Общество

О выпущенных с Бакунинского моста шарах сообщили в Росприроднадзор

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В пензенском минлесхозе отреагировали на обращение жителей областного центра. Ранее они потребовали расследовать инцидент с запуском воздушных шаров с Бакунинского моста.

9 сентября обновленную конструкцию торжественно открыли. Пензенцы обратили внимание, что во время мероприятия было выпущено множество шаров.

Пользователи отметили, что такие действия могут нанести урон Суре и экологии и являются «преступлением». «Я считаю, что данный инцидент должен расследоваться и виновные должны быть наказаны. Подобное безответственное и откровенно вредительское отношение к природе категорически недопустимо», - высказался один из них.

Представитель министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ответил: контроль за состоянием реки Суры входит в полномочия управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Ведомство уже уведомили о факте нарушения природоохранного законодательства.

Специалисты должны провести проверку и определить меры реагирования.

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Гость||

Надо запретить эти шарики. Сколько из-за них птиц и рыбы гибнет.

Гость||

А зайцев сколько,не сосчитать.

Гость||

Лучше потщательнее разобраться,сколько там денег нечестным путем поимели жулики всех мастей.И по итогам проверки отправить их по Владимирке.А шарики ничего,красиво.Пусть ещё запускают.

Гость||

Гость писал(a):

шарики ничего,красиво.Пусть ещё запускают.
А ты дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

Надо запретить эти шарики. Сколько из-за них птиц и рыбы гибнет.
А из-за презервативов сколько идиотов гибнет?

Гость||

Представитель министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования у них всегда один ответ почитайте их комментарии)))При этом Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям существует но его документов и комментариев не найти

Гость||

Гость писал(a):

А из-за презервативов сколько идиотов гибнет?
Тебе повезло...

Гость||

Гость писал(a):

. Сколько из-за них птиц и рыбы гибнет.

Примерно 0,0002% за 10 лет. А что?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

контроль за состоянием реки Суры входит в
То есть если бы шарики выпустить за пределами водоохранной зоны

(а она совпадает с набережной) - то и некому реагировать?

Имя: Гость
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