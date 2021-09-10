О выпущенных с Бакунинского моста шарах сообщили в Росприроднадзор

10.09.2021 | 17:07

В пензенском минлесхозе отреагировали на обращение жителей областного центра. Ранее они потребовали расследовать инцидент с запуском воздушных шаров с Бакунинского моста.

9 сентября обновленную конструкцию торжественно открыли. Пензенцы обратили внимание, что во время мероприятия было выпущено множество шаров.

Пользователи отметили, что такие действия могут нанести урон Суре и экологии и являются «преступлением». «Я считаю, что данный инцидент должен расследоваться и виновные должны быть наказаны. Подобное безответственное и откровенно вредительское отношение к природе категорически недопустимо», - высказался один из них.

Представитель министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона ответил: контроль за состоянием реки Суры входит в полномочия управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Ведомство уже уведомили о факте нарушения природоохранного законодательства.

Специалисты должны провести проверку и определить меры реагирования.