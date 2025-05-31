В Пензенском районе нашли гнездо редчайшей птицы

31.05.2025 | 11:04

В Пензенском районе найдено место гнездования скопы. Его обнаружили сотрудники охотуправления регионального минлесхоза.

В 2023 году хищники обустроили свой дом на линии электропередач, сейчас - на соседней опоре.

Скопа - крупная хищная птица, находящаяся под угрозой исчезновения и занесенная в Красную книгу Российской Федерации. В Пензенской области обитают 3-4 гнездящиеся пары и 5-6 одиночных летне-кочующих птиц.

В Сурский край скопы прилетают в начале апреля. Основу рациона составляет рыба, поэтому они предпочитают селиться по берегам рек, озер и водохранилищ. Пернатые хищники гнездятся как непосредственно на водоемах, выбирая для этого стоящие в воде сухие деревья, так и на удалении от них.

До создания Пензенского водохранилища в 1978 году встречи со скопами были единичными, мест их гнездования ни разу не находили. Первую пару обнаружили в 1995-м, и с тех пор птиц регулярно видели на Вадинском водохранилище, Селитбенском озере и в долине Суры.

В 2019 году гнездо краснокнижной птицы охотоведы и известный пензенский орнитолог Вячеслав Фролов нашли в окрестностях села Лемзяйка.

«Есть надежда, что численность этого великолепного вида будет постепенно увеличиваться», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.