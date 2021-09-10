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Глас народа

Пензенцев возмутили шары, выпущенные с Бакунинского моста

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Пензенцы под постом врио губернатора Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают открытие Бакунинского моста, которое состоялось в четверг, 9 сентября.

Некоторые подписчики выразили недовольство тем, что во время мероприятия было выпущено множество воздушных шаров - по их словам, три КамАЗа. Они уверены, что это «экологическое преступление» и «не прибавляет Пензе баллов в рейтинге по фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности регионального бизнеса».

Пользователи отметили, что шары затем унесло в реку, что может привести к гибели рыб, птиц, животных не только на территории области.

«Я считаю, что данный инцидент должен расследоваться и виновные должны быть наказаны. Подобное безответственное и откровенно вредительское отношение к природе категорически недопустимо», - высказался пользователь.

Торжественная церемония открытия моста началась в 11:00. Первой по нему проехала тяжелая техника: бетономешалка, кран, самосвалы, КамАЗы. Путь водители прокладывали среди летящих воздушных шаров.

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Гость||

Людям писать больше неочем?шары ему помешали,тогда многие будут против салютов на праздники,тоже нарушение экологии,а уж про миллионы личных машин с их выхлопными газами вообще молчу

Гость||

В лучших традициях латинос - каждая революция сопровождается карнавалами и концертами.

Гость||

Страсти Господне!

Гость||

Гость писал(a):

Страсти Господне!
А Господь благословляет шары?????????????

Гость||

Гость писал(a):

Людям писать больше неочем?шары ему помешали,тогда многие будут против салютов на праздники,тоже нарушение экологии,а уж про миллионы личных машин с их выхлопными газами вообще молчу
Гость писал(a):
Людям писать больше неочем?шары ему помешали,тогда многие будут против салютов на праздники,тоже нарушение экологии,а уж про миллионы личных машин с их выхлопными газами вообще молчу
Ты тупорылый идиот.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они уверены, что это «экологическое преступление» и «не прибавляет Пензе баллов в рейтинге по фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности регионального бизнеса».

Пользователи отметили, что шары затем унесло в реку, что может привести к гибели рыб, птиц, животных не только на территории области.

«Я считаю, что данный инцидент должен расследоваться и виновные должны быть наказаны. Подобное безответственное и откровенно вредительское отношение к природе категорически недопустимо», - высказался пользователь.

Согласен. Это преступление.

Гость||

Не будем за него голосовать!

Гость||

Не будем!!!

Имя: Гость
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