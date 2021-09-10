Пензенцев возмутили шары, выпущенные с Бакунинского моста

10.09.2021 | 10:48

Пензенцы под постом врио губернатора Олега Мельниченко в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают открытие Бакунинского моста, которое состоялось в четверг, 9 сентября.

Некоторые подписчики выразили недовольство тем, что во время мероприятия было выпущено множество воздушных шаров - по их словам, три КамАЗа. Они уверены, что это «экологическое преступление» и «не прибавляет Пензе баллов в рейтинге по фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности регионального бизнеса».

Пользователи отметили, что шары затем унесло в реку, что может привести к гибели рыб, птиц, животных не только на территории области.

«Я считаю, что данный инцидент должен расследоваться и виновные должны быть наказаны. Подобное безответственное и откровенно вредительское отношение к природе категорически недопустимо», - высказался пользователь.

Торжественная церемония открытия моста началась в 11:00. Первой по нему проехала тяжелая техника: бетономешалка, кран, самосвалы, КамАЗы. Путь водители прокладывали среди летящих воздушных шаров.