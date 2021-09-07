Общество

Ямы на улице Коннозаводской встали управлению ЖКХ в 100 000 рублей

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Первомайский районный суд Пензы признал городское управление ЖКХ виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

15 апреля 2021 года госинспектор дорожного надзора выявил выбоины на улице Коннозаводской в 600 метрах в направлении КПП Заречного. Длина выбоин составляла 86 см, глубина - 9 см, ширина - 74 см, площадь - 0,6 кв. м.

Между тем для выбоин, колей и иных повреждений полотна предусмотрено ограничение: они не должны превышать 15 см в длину, 5 см в глубину и 0,06 кв. м по площади.

Инспектор составил протокол, материал отправился в суд. Ответчиком стало управление ЖКХ.

Его представитель пояснил, что этот участок дороги в городскую казну не передавался, в реестре муниципального имущества не значится и деньги на его ремонт и содержание не выделяются, поэтому УЖКХ не несет ответственности за состояние дороги.

Однако эти доводы, по мнению суда, не являются основанием для освобождения управления от административной ответственности. Дороги, не включенные в реестр и не оформленные в частную собственность, являются дорогами местного значения. Объективных причин, препятствующих своевременному изысканию финансов для ремонта полотна, в материалах дела не указано. При этом, согласно уставу города Пензы, УЖКХ является главным распорядителем средств бюджета в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

«В результате суд вынес решение о взыскании с УЖКХ г. Пензы штрафа в размере 100 000 рублей. Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, представитель управления подал жалобу. Судебная коллегия по административным делам оставила ее без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Это не первый штраф, которым суд наказывает дорожно-коммунальные службы за состояние пензенских дорог. 27 августа на сессии Пензенской городской думы шла речь о том, что из-за отсутствия разметки городской департамент ЖКХ оштрафован на 400 000 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Отлично, суд! Почаще бы только.

Гость||

Отмазка управления ЖКХ не прошла.

Гость||

А в остальных частях города, асфальт прямо идеальный, особенно, торчащие по всему городу люки!

Имя: Гость
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