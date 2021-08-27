Причиной исчезновения разметки с пензенских дорог назвали погоду

27.08.2021 | 10:34

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, встал вопрос об исчезновении разметки с городских дорог.

Соответствующее обращение ранее появилось на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. В частности, жительница областного центра пожаловалась на отсутствие разметки на одной из главных городских магистралей - проспекте Строителей. Оказалось, что из-за недостатка бюджетных средств в этом году разметку нанесли не термопластиком, а краской.

На сессии выяснилось, что из-за отсутствия разметки городскому департаменту ЖКХ начислены штрафы на сумму 400 000 рублей.

Заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин пояснил депутатам, что в исчезновении разметки виноваты погодные условия.

«Это форс-мажор. Сейчас наносится краска, уже второй раз. На будущий год будет термопластик», - пообещал он.

Ситуацию также прокомментировал глава города Владимир Мутовкин: «Когда происходит ДТП, приезжают сотрудники ГИБДД и фиксируют отсутствие разметки, а затем выставляется штраф департаменту ЖКХ. С этим надо работать».

По мнению Мутовкина, нанесение разметки краской «абсолютно неактуально».

«У нас второй раз нанесена разметка краской, но к ноябрю ее не будет, и следующая разметка начнет наноситься только не раньше мая. Поэтому какие бы затраты ни были, надо переходить на термопластик», - подытожил он.