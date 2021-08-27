Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|12:06
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Общество

Причиной исчезновения разметки с пензенских дорог назвали погоду

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, встал вопрос об исчезновении разметки с городских дорог.

Соответствующее обращение ранее появилось на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. В частности, жительница областного центра пожаловалась на отсутствие разметки на одной из главных городских магистралей - проспекте Строителей. Оказалось, что из-за недостатка бюджетных средств в этом году разметку нанесли не термопластиком, а краской.

На сессии выяснилось, что из-за отсутствия разметки городскому департаменту ЖКХ начислены штрафы на сумму 400 000 рублей.

Заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин пояснил депутатам, что в исчезновении разметки виноваты погодные условия.

«Это форс-мажор. Сейчас наносится краска, уже второй раз. На будущий год будет термопластик», - пообещал он.

Ситуацию также прокомментировал глава города Владимир Мутовкин: «Когда происходит ДТП, приезжают сотрудники ГИБДД и фиксируют отсутствие разметки, а затем выставляется штраф департаменту ЖКХ. С этим надо работать».

По мнению Мутовкина, нанесение разметки краской «абсолютно неактуально».

«У нас второй раз нанесена разметка краской, но к ноябрю ее не будет, и следующая разметка начнет наноситься только не раньше мая. Поэтому какие бы затраты ни были, надо переходить на термопластик», - подытожил он.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Улыбнулся. Затопленные улицы в Пензе из-за погоды, а не из-за отсутствия ливневок. Грязь на тратурах тоже из-за погода, а не из-за отсутствия асфальта )). Зимой сугробы и гололед тоже из-за погода, а не из-за того что снег не вывозят и лед не обрабатывают. Данный список бесконечен )).

Гость||

проверить надо какой краской наносят разметку. Метки для разметки держатся годами а саму разметку обновляют по два раза в год. Но видно это никому не нужно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

виноваты погодные условия.

«Это форс-мажор.

Цитата дна.

Гость||

...ПРОСТО ОХРЕНЕТЬ... простите,но других слов нет.

Гость||

Да кому то забор просто в пентхаузе надо было покрасить или гараж племяннице. А штраф??? Так на него отдельную премию выдают, опять таки из бюджета ПО.)))))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин пояснил депутатам, что в исчезновении разметки виноваты погодные условия.
ЛАЙК!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин пояснил депутатам, что в исчезновении разметки виноваты погодные условия.
Предлагаю обвинить во всем водителей, это же они ее стирают шинами и ввести налог на разметку, по 1 тысяче за 1 колесо.

Гость||

Раньше дачи красили таким термопластиком...

Гость||

А вот выражение « вынужденная коррупция» - это что??? Объясните мне недалекому?

Гость||

Да рисуйте её мелками

Гость||

собаки из зари слизали

Гость||

Гость писал(a):

Да рисуйте её мелками
Лучше пусть бетонные блоки положат вместо сплошных

Гость||

А ямы на дорогах-это тектонический разлом под Пензой и сдвиг земной коры.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин пояснил депутатам, что в исчезновении разметки виноваты погодные условия.

«Это форс-мажор. Сейчас наносится краска, уже второй раз. На будущий год будет термопластик», - пообещал он.

Это Смехопанорама

Гость||

Всегда так, люди или погода виноваты, а они все хорошие. Посчитайте сколько потрачено и удержит с исполнителя. В следующий раз будут качественно наносить. Улица Суворова у Красных холмов, вообще свои художники и они очень качественной чёрной краской двойную сплошную закрашивают. Поставьте там знаки, поворот направо и движение прямо.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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