Причиной исчезновения разметки с пензенских дорог назвали погоду

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 27 августа, встал вопрос об исчезновении разметки с городских дорог.
Соответствующее обращение ранее появилось на странице врио губернатора Олега Мельниченко в Instagram. В частности, жительница областного центра пожаловалась на отсутствие разметки на одной из главных городских магистралей - проспекте Строителей. Оказалось, что из-за недостатка бюджетных средств в этом году разметку нанесли не термопластиком, а краской.
На сессии выяснилось, что из-за отсутствия разметки городскому департаменту ЖКХ начислены штрафы на сумму 400 000 рублей.
Заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин пояснил депутатам, что в исчезновении разметки виноваты погодные условия.
«Это форс-мажор. Сейчас наносится краска, уже второй раз. На будущий год будет термопластик», - пообещал он.
Ситуацию также прокомментировал глава города Владимир Мутовкин: «Когда происходит ДТП, приезжают сотрудники ГИБДД и фиксируют отсутствие разметки, а затем выставляется штраф департаменту ЖКХ. С этим надо работать».
По мнению Мутовкина, нанесение разметки краской «абсолютно неактуально».
«У нас второй раз нанесена разметка краской, но к ноябрю ее не будет, и следующая разметка начнет наноситься только не раньше мая. Поэтому какие бы затраты ни были, надо переходить на термопластик», - подытожил он.
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Улыбнулся. Затопленные улицы в Пензе из-за погоды, а не из-за отсутствия ливневок. Грязь на тратурах тоже из-за погода, а не из-за отсутствия асфальта )). Зимой сугробы и гололед тоже из-за погода, а не из-за того что снег не вывозят и лед не обрабатывают. Данный список бесконечен )).