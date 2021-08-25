Общество

Родителям объяснили, как введение сертификатов отразится на школьниках

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Во вторник, 24 августа, врио министра образования региона Александр Воронков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, не будет ли у детей проблем с посещением кружков и секций из-за введения сертификатов на дополнительное образование.

«Трудно, конечно, вводится навигатор», - признал руководитель ведомства, уточнив, что предполагается внести в единый реестр все программы дополнительного образования, которые могут посещать дети, и учреждения, имеющие лицензии.

Сертификат необходим для бесплатного посещения кружков и секций. На каждого ученика выделяется определенная сумма. Если она меньше того, что стоят выбранные занятия, родителям придется добавить. Документ выдается один раз и действует до достижения ребенком 18 лет. Оформить его необходимо до 1 сентября.

Главная задача - охватить дополнительным образованием как можно больше детей, в том числе из дальних школ и сельских районов. Ограничений по посещению кружков и секций не будет, так что проблем возникнуть не должно. Программы могут быть как дистанционного характера, так и очного, с выездом педагога.

«Зачастую мы видели, что охват составляет 85%, а когда погружались, оказывалось, что один ребенок посещает три кружка, а кто-то ни одного, то есть фактический охват не был таким, как заявляли», - констатировал врио министра.

По его словам, важная особенность навигатора в том, что регистрироваться в нем могут не только муниципальные и государственные учреждения, но и частные. В таком случае ребятам будет доступен досуг, к которому раньше можно было приобщиться только на платной основе. Речь идет, к примеру, о танцах, вокале, художественной гимнастике.

«Процесс не сиюминутный. Представьте, сколько подключено педагогов, чтобы все это сформировать и запустить на территории региона. Но это позволит привлечь детей, которые никогда не занимались», - отметил Александр Воронков.

Он рассказал также о беспрецедентном решении, принятом на уровне региона.

«В субвенцию на общее образование, которая идет из областного бюджета, были добавлены средства на организацию дополнительного образования в школах. Таким образом, уже не муниципалитет изыскивает средства на оплату педагогам дополнительного образования, чтобы в школах были кружки, секции, а областной бюджет выделяет целевые средства. Причем с каждым годом объем средств будет увеличиваться, количество педагогов дополнительного образования именно в школах будет расти. Только с сентября по декабрь в бюджете Пензенской области заложено 17 млн рублей на эти цели, а на следующий год - более 50 млн плюсом к субвенции», - уточнил он.

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Гость||

Кружков теперь наплодят в школах...Ритмики всякие )

Гость||

Тотальный контроль. Отсутствие защиты о персональных данных. То ладошки сканировали ...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

врио министра образования региона Александр Воронков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, не будет ли у детей проблем
У детей уже давно проблема перегрузки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, - констатировал врио министра.
Констатировал факт скорого отбытия на нары?

Гость||

Может все же учить детей станем? А не танцы с бубнами плясать. Найдите, наконец, хороших педагогов для начального и среднего образования.

Гость||

Чешки покупайте. Плясать энтот год будем

Гость||

Ага, под дудку

Гость||

13:28 нет желающих за такие деньги быть и швец, и жнец, поэтому учителя и врачи страшный дефицит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На каждого ученика выделяется определенная сумма.
А какая сумма???? 500рублей??? И я за них должна слить все персональные данные на моих детей?! Хитро придумано )

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Только с сентября по декабрь в бюджете Пензенской области заложено 17 млн рублей на эти цели,
Серьезно??? Это фонд зарплаты на область такой??? Издеваетесь? 25к допустим зп. 25х12 = 300к в год на одного педагога. 17млн/300к = 56 педагогов на область! ЭТО ПРОРЫВ!!!!

Гость||

Гость писал(a):

25к допустим зп
В объявлениях 15-20 тыс руб зарплата, 25 это лизуны или с рыгалиями специализды. За такую оплату не то что хороших не ждите, плохие бы не убежали. Продавец через 2 получает столько же, без подготовки, тетрадей, бега в мешках, мама друг человека и пр.

Гость||

здорово придумали! за неделю до начала учебного года родители должны бежать "еще не ясно куда", оформлять "еще не понятно что". А потом выяснится, что ехать за ним нужно будет в рабочий день в рабочее время (когда все родители работают!!), отстоять огромную очередь (потому что все родители ломанутся туда одновременно), а по факту этот сертификат в оплате за карате не участвует.

Гость||

12200 руб на реб в год. Только мало этих секций. И все уже занято почти.

Гость||

Школьные учителя эти кружки ведут. Давно все распределили

Гость||

Почему нельзя оплатить этим сертификатом обучение в музыкальной школе?

Имя: Гость
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