Родителям объяснили, как введение сертификатов отразится на школьниках

25.08.2021 | 12:42

Во вторник, 24 августа, врио министра образования региона Александр Воронков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, не будет ли у детей проблем с посещением кружков и секций из-за введения сертификатов на дополнительное образование.

«Трудно, конечно, вводится навигатор», - признал руководитель ведомства, уточнив, что предполагается внести в единый реестр все программы дополнительного образования, которые могут посещать дети, и учреждения, имеющие лицензии.

Сертификат необходим для бесплатного посещения кружков и секций. На каждого ученика выделяется определенная сумма. Если она меньше того, что стоят выбранные занятия, родителям придется добавить. Документ выдается один раз и действует до достижения ребенком 18 лет. Оформить его необходимо до 1 сентября.

Главная задача - охватить дополнительным образованием как можно больше детей, в том числе из дальних школ и сельских районов. Ограничений по посещению кружков и секций не будет, так что проблем возникнуть не должно. Программы могут быть как дистанционного характера, так и очного, с выездом педагога.

«Зачастую мы видели, что охват составляет 85%, а когда погружались, оказывалось, что один ребенок посещает три кружка, а кто-то ни одного, то есть фактический охват не был таким, как заявляли», - констатировал врио министра.

По его словам, важная особенность навигатора в том, что регистрироваться в нем могут не только муниципальные и государственные учреждения, но и частные. В таком случае ребятам будет доступен досуг, к которому раньше можно было приобщиться только на платной основе. Речь идет, к примеру, о танцах, вокале, художественной гимнастике.

«Процесс не сиюминутный. Представьте, сколько подключено педагогов, чтобы все это сформировать и запустить на территории региона. Но это позволит привлечь детей, которые никогда не занимались», - отметил Александр Воронков.

Он рассказал также о беспрецедентном решении, принятом на уровне региона.

«В субвенцию на общее образование, которая идет из областного бюджета, были добавлены средства на организацию дополнительного образования в школах. Таким образом, уже не муниципалитет изыскивает средства на оплату педагогам дополнительного образования, чтобы в школах были кружки, секции, а областной бюджет выделяет целевые средства. Причем с каждым годом объем средств будет увеличиваться, количество педагогов дополнительного образования именно в школах будет расти. Только с сентября по декабрь в бюджете Пензенской области заложено 17 млн рублей на эти цели, а на следующий год - более 50 млн плюсом к субвенции», - уточнил он.