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Общество

В Пензе родители спешат оформить сертификаты на допобразование

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Пензенцы переживают, что их дети могут остаться без кружков и секций, поэтому и торопятся оформить сертификаты на дополнительное образование до 1 сентября - чтобы все места не заняли. В опорном центре на Бекешской, 14, где активируют документы, посетители есть постоянно, но долго ждать не приходится.

«Очередь была маленькая, принимают быстро. В кабинете я провела минут пять, а в коридоре, может быть, десять», - сообщила мама двоих детей Татьяна Игнатьева.

Специалисты подчеркивают: оформлять сертификат нужно всем, у кого есть дети старше 5 лет. Но вот торопиться стоит только тем, чей ребенок впервые идет в какой-то кружок или секцию. Без нового документа туда не примут.

«Если ребенок ранее уже занимался где-то и пока не планирует менять свое объединение, а продолжит заниматься там же, то в экстренном порядке бежать оформлять сертификат пока не нужно, это можно сделать постепенно», - отметила директор центра дополнительного образования детей в Пензенской области Оксана Сенькина.

Полная информация есть на сайте 58.пфдо.ру.

«Родитель мог заранее зарегистрироваться из дома по интернету, и сертификат приходит на почту родителя в формате pdf. В дальнейшем он может распечатать этот документ либо просто пользоваться им электронным носителем», - пояснила методист опорного центра г. Пензы Надежда Балдина.

Потом нужно прийти в специализированный пункт на Бекешской, в ближайшую школу или детский сад. И вот это делать обязательно - иначе сертификат не активируется.

Ольга Яколева как раз специалист из дошкольного учреждения. Говорит, родителей туда обращается много, а им и самим с получением новых документов пока не все ясно.

«Это все новое, мы учимся. Я приехала, и отправили меня обратно за сопроводительными документами. Теперь все понятно, привезу, все исправлю», - поделилась сотрудница детского сада № 139 г. Пензы Ольга Яковлева.

На данный момент в регионе уже получила сертификаты примерно четвертая часть от тех, кто может на них претендовать. Чиновники объясняют: документ необходим для получения бесплатного дополнительного образования. Ребенок может записаться в несколько кружков - как в государственные, так и частные.

На каждого выделяется определенная сумма. Если она меньше того, что стоят выбранные занятия, родителям придется добавить. Выдается сертификат один раз и действует до достижения ребенком 18 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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