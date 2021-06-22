В Кузнецке приблизился день «праздника чистой воды»

22.06.2021 | 11:18

В Кузнецке надеются, что «праздник чистой воды» состоится через две недели. Такой срок открытия новой станции обезжелезивания обозначил мэр Сергей Златогорский на совещании в администрации города в понедельник, 21 июня.

К возведению объекта приступили более года назад, стоимость работ превысила 65 млн рублей. Планировалось, что открытие станции состоится в мае, а в апреле чистую воду начнут подавать в тестовом режиме.

В итоге сроки перенесли. Как пояснил Сергей Златогорский, причиной задержки стали природные явления. Для обустройства фундамента подрядчику пришлось дожидаться полного оттаивания грунта. Лишь в середине мая 2021 года, когда установилось настоящее тепло, приступили к работам.

Производительность будущей станции составит 10 тысяч кубометров воды в сутки, как и на таком же объекте Южного водозабора. Завершение строительства позволит обеспечить качественной водопроводной водой около 33 тысяч кузнечан, проживающих в 214 многоквартирных и 3 500 частных домах, расположенных в центре и восточной части Кузнецка.

Однако сами горожане не верят в решение проблемы с водой после запуска станции.

«Что толку от станции обезжелезивания? Трубы-то старые, гнилые. Или станция сможет восстановить, исцелить это гнилье? Трубы менять надо, а не латать постоянно!» - выразил мнение участник группы «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» в марте 2021 года.