Общество

В Кузнецке возведение станции обезжелезивания отстало от графика

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В Кузнецке строительство станции обезжелезивания идет более медленными темпами, чем указано в графике. Речь об этом зашла на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 5 апреля.

Ход работ мэр Сергей Златогорский поручил контролировать ежедневно.

«В пятницу живьем увидели этого товарища, который представляет эту организацию. Он привез журнал «Форбс», который про них написал, какие они крутые. Жестко с ним поговорили о том, чтобы они свою крутизну на деле подтвердили», - рассказал градоначальник.

Строительство станции начали в 2020 году на территории 8-го водозабора. Планировалось, что очищенный ресурс начнут подавать в дома кузнечан в начале 2021-го. Однако сроки сдачи объекта перенесли из-за особенностей финансирования: большую часть средств должны перевести в текущем году.

На 24 марта уже возвели каркас будущего сооружения. Еще раньше специалисты перенесли за пределы застройки тепловые сети, которые оказались в зоне, подготовили фундамент под металлическую конструкцию и отстойник емкостью 40 кубометров.

«Ежедневно в конце дня, пока не будет сдана станция, звонок от Виктимирова: что там происходит, что не происходит. А я буду с этими ребятами, которых оценил «Форбс», беседовать, может быть, другими словами, не такими, как «Форбс» пишет. Надо подгонять этих товарищей, они здорово выбились из графика», - подытожил Сергей Златогорский.

Ранее мэр говорил, что станция обезжелезивания начнет работать весной. В апреле планировали подавать очищенный ресурс в тестовом режиме. В мае, предполагалось, объект полностью введут в эксплуатацию.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

Молодец. Хлыстать их еще этим форбсом по заду.

Гость||

Опять Байден, козлина, подгадил?

Гость||

Не многовато ли стало этого Златогорского? Не метит ли он в губеры?

Гость||

Да, метит,у тебя ума на другое не хватает, так ляпнуть лишь бы, тему что бы не замылили.

Гость||

Как всегда, цирк по пензенски

Гость||

Мож возглавишь губернию, мы хоть посмотрим какой ты цирк устроишь...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Ежедневно в конце дня, пока не будет сдана станция, звонок от Виктимирова
А это кто? Если речь о начальнике УКСа Рафаэле Джиганшовиче, я бы предъявил ПИ за изуродованную фамилию. Б первая буква фамилии вместо В, торопыги.

Имя: Гость
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