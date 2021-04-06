В Кузнецке возведение станции обезжелезивания отстало от графика

06.04.2021 | 15:30

В Кузнецке строительство станции обезжелезивания идет более медленными темпами, чем указано в графике. Речь об этом зашла на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 5 апреля.

Ход работ мэр Сергей Златогорский поручил контролировать ежедневно.

«В пятницу живьем увидели этого товарища, который представляет эту организацию. Он привез журнал «Форбс», который про них написал, какие они крутые. Жестко с ним поговорили о том, чтобы они свою крутизну на деле подтвердили», - рассказал градоначальник.

Строительство станции начали в 2020 году на территории 8-го водозабора. Планировалось, что очищенный ресурс начнут подавать в дома кузнечан в начале 2021-го. Однако сроки сдачи объекта перенесли из-за особенностей финансирования: большую часть средств должны перевести в текущем году.

На 24 марта уже возвели каркас будущего сооружения. Еще раньше специалисты перенесли за пределы застройки тепловые сети, которые оказались в зоне, подготовили фундамент под металлическую конструкцию и отстойник емкостью 40 кубометров.

«Ежедневно в конце дня, пока не будет сдана станция, звонок от Виктимирова: что там происходит, что не происходит. А я буду с этими ребятами, которых оценил «Форбс», беседовать, может быть, другими словами, не такими, как «Форбс» пишет. Надо подгонять этих товарищей, они здорово выбились из графика», - подытожил Сергей Златогорский.

Ранее мэр говорил, что станция обезжелезивания начнет работать весной. В апреле планировали подавать очищенный ресурс в тестовом режиме. В мае, предполагалось, объект полностью введут в эксплуатацию.