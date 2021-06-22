Общество

На набережной в Пензе обновили скамейки

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На набережной Суры в центре Пензы покрасили скамейки-диваны и урны для мусора. Работы провели в понедельник, 22 июня, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

«К сожалению, чаще всего муниципальное имущество страдает не столько от природных воздействий, сколько от человеческих», - констатировали представители МУПа.

Объекты, установленные на набережной, регулярно подвергаются атакам вандалов. В мае неизвестные сломали скамью в нижней прогулочной зоне. Дырой в конструкции немедленно воспользовались другие граждане: превратили пространство под сиденьем в тайный мусорный бак. Ранее были повреждены качели в верхней прогулочной зоне.

«Друзья, мы в очередной раз призываем вас к более бережному отношению к уличной мебели! Сделать наш дом чистым, аккуратным и уютным мы можем только совместными усилиями!» - обратились к пензенцам муниципальные работники.

Тему вандализма в Пензе уже обсуждали в администрации города. Участники разговора рассмотрели меры, которые помогли бы предотвратить акты хулиганства: например, размещение предупреждающих и мотивационных плакатов у проблемных объектов и социальную рекламу.

Источник — фото instagram.com/zelenhozpenza
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Гость||

Я там несколько раз чуть не забеременела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тему вандализма в Пензе уже обсуждали в администрации города.
А тему воровства при строительстве набережной не разбирали? Мало того что сделали халтурно и часть плиток уже смыло в Суру , так насчет деревянных трибун -скамеек ,Белозерцев утверждал что там будет лиственница при чем сухая и обработанная , а воткнули мокрую сосну при чем не обработанную ни чем и только сверху её покрыли обычным нитроцеллюлозным лаком, в результате после первой же зимы лак сошел и дерево покрылось черной махровой плесенью . Вот после этого кошмара и зачистки трибун их густо покрыли олифой , отсюда и такой чудовищный вид. Ну а после такую же ни чем не обработанную сосну воткнули в лежаки и сразу же залили олифой, а можно было и по человечески сделать специальной пропиткой и яхтным устойчивым лаком , тогда бы и дерево смотрелось по другому.

Гость||

Дурные скамейки, кто такие придумал ? Когда людям что то не нравится,то и ломают.

Гость||

Там камеры надо и ментов, а "мотивационные плакаты и социальную рекламу" в первую очередь и с удовольствием хулиганы раскурочат! Сознательные люди и так не портят ничего, а маргиналам ваши плакаты по барабану!

А так-то набережная убогая и нищая, выглядит,как буд-то и не делали ничего сто лет, всё обшарпанное и недоделанное, срамота!

Гость||

Гость писал(a):

Я там несколько раз чуть не забеременела.
Вернулась,на конец то!

Вижу ковид на сером веществе никак не отразился.

От слова совсем)))))))).

Имя: Гость
Комментарий:

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