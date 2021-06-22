На набережной в Пензе обновили скамейки

22.06.2021 | 08:28

На набережной Суры в центре Пензы покрасили скамейки-диваны и урны для мусора. Работы провели в понедельник, 22 июня, сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы».

«К сожалению, чаще всего муниципальное имущество страдает не столько от природных воздействий, сколько от человеческих», - констатировали представители МУПа.

Объекты, установленные на набережной, регулярно подвергаются атакам вандалов. В мае неизвестные сломали скамью в нижней прогулочной зоне. Дырой в конструкции немедленно воспользовались другие граждане: превратили пространство под сиденьем в тайный мусорный бак. Ранее были повреждены качели в верхней прогулочной зоне.

«Друзья, мы в очередной раз призываем вас к более бережному отношению к уличной мебели! Сделать наш дом чистым, аккуратным и уютным мы можем только совместными усилиями!» - обратились к пензенцам муниципальные работники.

Тему вандализма в Пензе уже обсуждали в администрации города. Участники разговора рассмотрели меры, которые помогли бы предотвратить акты хулиганства: например, размещение предупреждающих и мотивационных плакатов у проблемных объектов и социальную рекламу.