В сквере «Семейный» на ГПЗ установят еще 22 скамейки

03.09.2025 | 12:57

В обновленном сквере «Семейный» горожанам будет где отдохнуть: там запланированы 36 скамеек, сообщили в управлении культуры 2 сентября, отвечая на комментарии подписчиков телеграм-канала PenzaInform.

Пока в зеленой зоне установлено 14 скамеек.

Для отдыха посетителей предусмотрены и 6 малых архитектурных форм в виде яиц из шлифованного бетона.

«На клумбах появится деревянное покрытие, то есть фактически они тоже будут скамейками, а также деревянные помосты вокруг песочницы и детской площадки предназначены для сиденья», - добавили в управлении культуры.

Благоустройство сквера «Семейный» продолжается, но его уже можно посещать. Работы проводятся на средства областного бюджета, они стартовали 25 июля. В этом году был запланирован первый этап, на 2026-й намечен второй. Фотоленту из обновленного сквера можно посмотреть здесь.