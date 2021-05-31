Тайная урна: пензенцы продолжают мусорить на набережной Суры

В соцсети Instagram пензенец разместил снимки «красоты на набережной реки Суры». В объектив камеры горожанина попали свидетельства безответственного отношения гуляющих к имуществу.
Неизвестные вандалы сломали скамью в нижней прогулочной зоне. Дырой в конструкции немедленно воспользовались другие граждане: превратили пространство под сиденьем в тайный мусорный бак.
«Это красота не на набережной реки Суры, это красота в головах гуляющих по набережной реки Суры», - прокомментировал пост участник группы.
Ранее сообщалось, что от небрежного отношения горожан пострадали качели, установленные на обновленной набережной. У конструкции оборвались цепи, и она оказалась на земле.
Тему вандализма в Пензе обсуждали в администрации города 27 мая. Участники разговора рассмотрели меры, которые помогли бы предотвратить акты хулиганства. В частности, предложили изготовить и разместить предупреждающие и мотивационные плакаты у проблемных объектов и социальную рекламу, пропагандирующие бережное отношение к элементам городской среды и культурное поведение.
Вандалы-руководители из гор.администрации по-крупному вандалят с липами на ул.Московской, ну так и рядовые горожане заряжаются их примером! А почему нет? Подсобляют, так сказать, местным руководителям, дурной пример заразителен!