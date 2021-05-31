Тайная урна: пензенцы продолжают мусорить на набережной Суры

31.05.2021 | 09:29

В соцсети Instagram пензенец разместил снимки «красоты на набережной реки Суры». В объектив камеры горожанина попали свидетельства безответственного отношения гуляющих к имуществу.

Неизвестные вандалы сломали скамью в нижней прогулочной зоне. Дырой в конструкции немедленно воспользовались другие граждане: превратили пространство под сиденьем в тайный мусорный бак.

«Это красота не на набережной реки Суры, это красота в головах гуляющих по набережной реки Суры», - прокомментировал пост участник группы.

Ранее сообщалось, что от небрежного отношения горожан пострадали качели, установленные на обновленной набережной. У конструкции оборвались цепи, и она оказалась на земле.

Тему вандализма в Пензе обсуждали в администрации города 27 мая. Участники разговора рассмотрели меры, которые помогли бы предотвратить акты хулиганства. В частности, предложили изготовить и разместить предупреждающие и мотивационные плакаты у проблемных объектов и социальную рекламу, пропагандирующие бережное отношение к элементам городской среды и культурное поведение.

Фото https://www.instagram.com/penza_resheniya.