В области за сутки выявили больше новых зараженных, чем обычно

18.06.2021 | 12:06

По данным на пятницу, 18 июня, в Пензенской области за минувшие сутки выявили 78 новых носителей коронавируса. Это больше, чем обычно регистрировали в последние несколько недель. Новые данные сообщил федеральный оперативный штаб.

Три дня назад, 15 июня, впервые с 10 мая суточное число новых зараженных достигло 77. До этого более месяца в сводках регионального оперштаба фигурировали числа в диапазоне от 70 до 75, изредка - 76.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в регионе теперь равняется 45 353.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин ранее отметил, что после двухмесячного плато в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом (коэффициент увеличился до 1-1,4, а был менее 1).