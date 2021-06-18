Общество

В области за сутки выявили больше новых зараженных, чем обычно

Печать

По данным на пятницу, 18 июня, в Пензенской области за минувшие сутки выявили 78 новых носителей коронавируса. Это больше, чем обычно регистрировали в последние несколько недель. Новые данные сообщил федеральный оперативный штаб.

Три дня назад, 15 июня, впервые с 10 мая суточное число новых зараженных достигло 77. До этого более месяца в сводках регионального оперштаба фигурировали числа в диапазоне от 70 до 75, изредка - 76.

Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в регионе теперь равняется 45 353.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин ранее отметил, что после двухмесячного плато в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом (коэффициент увеличился до 1-1,4, а был менее 1).

0
0
0
0
 
Гость||

Нужно срочно что-то делать!!!

Гость||

Гость писал(a):

Нужно срочно что-то делать!!!
С продажными медиками? Согласен!

Гость||

блаблабла

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это больше, чем обычно
Ну да, как же от Москвы отставать нельзя. И у нас всех надо приговорить к обязательной вакцинации.

Гость||

Почему в первую очередь не привить государственных и муниципальных служащих? Люди сразу же поверят в прививки, если руководители области своим примером покажут её нужность и достаточность. А пока губернатор и иже с ним без маски и без прививки, наш тёмный народ не будет вакцинироваться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Михаил Перекусихин ранее отметил, что после двухмесячного плато в регионе отмечается рост заболеваемости
А что у нас плато уже было? Как то мало. Я думал плато - это когда стабильная гарантия к снижению. Парадокс - колят колят всех, а заболеваемость растет. Значит другие меры надо принимать, вакцинация не оправдана результатами.

Гость||

Гость писал(a):

Почему в первую очередь не привить государственных и муниципальных служащих? Люди сразу же поверят в прививки, если руководители области своим примером покажут её нужность
Начать с роспотребнадзорных служащих, и чтоб отчитались в СМИ перед народом, все 100%. Они не меньше других общаются с людьми по службе и на проверках.

Гость||

А гарант конституции привился или очередной фейк?

Гость||

Не понимаю тех долбоёбов, которые не хотят прививаться.

Что в вакцине страшного?, - нихуя ничего!! Хуже не будет.

Гость||

Согласен Путин должен был привиться всенародно, и погибнуть как герой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте