Впервые за месяц число новых случаев COVID-19 достигло 77

15.06.2021 | 13:25

Во вторник, 15 июня, впервые с 10 мая суточное число новых зараженных коронавирусом в Пензенской области достигло 77. До этого более месяца в сводках регионального оперативного штаба фигурировали числа в диапазоне от 70 до 75, изредка 76.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 теперь равняется 48 372.

34 инфицированных выявили в Пензе, 8 - в Пензенском районе, 6 - в Нижнеломовском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Кузнецком районе, по 3 - в Колышлейском и Мокшанском, по 2 - в Башмаковском, Иссинском, Наровчатском и Сердобском, по 1 - в Бессоновском, Земетчинском, Лунинском, Малосердобинском, Пачелмском и Шемышейском.

«Находится под наблюдением - 4 839 человек; снято с наблюдения - 136 670. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 76,52% населения региона», - уточнили в областном оперштабе.

Также накануне зарегистрировали смерть шести пациентов с COVID-19: пяти женщин 1927, 1936, 1937, 1947, 1956 года рождения и мужчины 1942-го.

Все они имели несколько сопутствующих заболеваний, в каждом из случаев течение коронавируса осложнилось из-за пневмонии. Число жертв за все время пандемии достигло 891.

Накануне были выписаны 22 человека, перенесших COVID-19. Итого выздоровевших 45 230.