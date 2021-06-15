Общество

Впервые за месяц число новых случаев COVID-19 достигло 77

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Во вторник, 15 июня, впервые с 10 мая суточное число новых зараженных коронавирусом в Пензенской области достигло 77. До этого более месяца в сводках регионального оперативного штаба фигурировали числа в диапазоне от 70 до 75, изредка 76.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 теперь равняется 48 372.

34 инфицированных выявили в Пензе, 8 - в Пензенском районе, 6 - в Нижнеломовском, 5 - в городе Заречном, 4 - в Кузнецком районе, по 3 - в Колышлейском и Мокшанском, по 2 - в Башмаковском, Иссинском, Наровчатском и Сердобском, по 1 - в Бессоновском, Земетчинском, Лунинском, Малосердобинском, Пачелмском и Шемышейском.

«Находится под наблюдением - 4 839 человек; снято с наблюдения - 136 670. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 76,52% населения региона», - уточнили в областном оперштабе.

Также накануне зарегистрировали смерть шести пациентов с COVID-19: пяти женщин 1927, 1936, 1937, 1947, 1956 года рождения и мужчины 1942-го.

Все они имели несколько сопутствующих заболеваний, в каждом из случаев течение коронавируса осложнилось из-за пневмонии. Число жертв за все время пандемии достигло 891.

Накануне были выписаны 22 человека, перенесших COVID-19. Итого выздоровевших 45 230.

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Гость||

Калумбарий, маскобараны, ковид диссиденты, кто там ещё? Вы где все?

Гость||

Все правильно, согласно распоряжению, количество ежедневных случаев должно расти на 2..3 человека по сравнению с предыдущим до достижения коридора 95..105 (период рассчитан на 10..14 дней). Обнародованную смертность допускается установить в коридоре 6..8 человек ежедневно. По достижении указанных показателей ждать новых распоряжений.

Гость||

Погуляли на славу!

Гость||

Бананофикус - чинушкам в репу сапогом.

Гость||

На юге жара, на севере льды, а мы из Пензы нам всё до Луны!

Гость||

Прививки начались. Это после прививок люди заболевают.

Гость||

Интересно, кто-нибудь уже выпускает маски с надписью: "Здесь может быть Ваша реклама"?

Гость||

Те, кто хочет распространить рекламу, сам может печатать её на масках и раздавать маски.

Гость||

ну после дня города попрет теперь

Гость||

С 27 года ветеран наверно, в конце войны мог и повоевать, и на трудовом фронте.Безобразие что тут скажешь, старики же эти не работают и в транспорте не ездят, а ковид подцепили.

В муках умирали теперь, хуже раковых.

Рассказал бы хоть минздрав, как привитые старики ковид этот переносят, может бестолково всё и оьречены они на погибель.

Гость||

Да никак не переносят. На прививку реакции никакой. Их лечить от хронических заболеваний нужно. Хотя бы поддерживающую терапию проводить.

Гость||

Гость писал(a):

Все правильно, согласно распоряжению, количество ежедневных случаев должно расти на 2..3 человека по сравнению с предыдущим до достижения коридора 95..105 (период рассчитан на 10..14 дней). Обнародованную смертность допускается установить в коридоре 6..8 человек ежедневно. По достижении указанных показателей ждать новых распоряжений.
Бред

Гость||

Гость писал(a):

Бред
Таки давайте посмотрим в конце месяца?

Гость||

Слышали, среди привитых разыграют 3 места на Ваганьковском кладбище?

Гость||

14.00 А что же не делают этого, мне кажется сейчас все бабульки с тромбоассом, бисопрололом и статинами дружат.Нет этот вирус на определённых людей действует, либо это от штамма зависит и от вирусной нагрузки.Знаю барышень весом за 100 кг в среднем возрасте переболели легко, мужик с двумя инсультами и один со стентами в сердце тоже легко и с диабетом на инсулине тоже в больнице не лежали.Так что от чего это зависит , не понятно.Как вирус специально заточен под какую то иммунную систему.

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Имя: Гость
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