Подписано распоряжение о проведении в Пензе бала медалистов

18.06.2021 | 17:11

В пятницу, 18 июня, врио руководителя Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о подготовке и проведении 23-го числа церемонии чествования выпускников школ. Речь идет о губернском празднике «Медалист-2021».

Мероприятие, участников которого будут награждать медалями «За особые успехи в учении», пройдет в драматическом театре. Родителям отличников вручат благодарственные письма от губернатора.

Мельниченко поручил пригласить почетных гостей для поздравления выпускников, подготовить сценарий проведения праздника, обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Мэрия Пензы должна будет организовать стоянку для транспорта, который будет привозить детей из районов области.

Выпускные вечера для всех одиннадцатиклассников назначены на 26 июня.