Общество

Стало известно, отменят ли выпускные вечера в Пензенской области

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В редакцию портала PenzaInform.ru поступает немало вопросов от родителей пензенских выпускников.

«В Москве отменили общий выпускной в парке Горького, а что в Пензе? Состоится ли праздничный вечер?» - спрашивают мамы и папы, уже закупившие для своих детей платья, костюмы и аксессуары.

На сайте Министерства просвещения РФ сообщается, что выпускные вечера могут пройти в очном режиме в регионах, которые выйдут к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора.

Пензенская область с разрешения регионального управления Роспотребнадзора вышла на третий этап снятия ограничений в июле 2020 года.

«На сегодняшний день решений по отмене выпускных и бала медалистов не принято», - ответили на вопрос родителей 11-классников в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Бал медалистов назначен на 23 июня, выпускной - на 26-е. Родителям школьников разрешат присутствовать на выпускных вечерах. При проведении праздников будут соблюдаться меры и рекомендации по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что в Пензенской области государственная итоговая аттестация, несмотря на рост заболевших COVID-19, пройдет в плановом режиме.

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Ковид и бал медалистов.

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