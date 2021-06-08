Общество

На берегах пензенских водоемов собрали 800 кубометров мусора

Печать

В Пензенской области во время акции «Вода России» очистили 66,5 километра берегов и акваторий водоемов.

Всего состоялось 69 мероприятий, их проводили в апреле-мае. Мусор убирали более 3 000 волонтеров. Объем собранных бытовых отходов составил около 800 куб. метров.

«Министерство напоминает о бережном отношении к водным объектам и призывает их сохранять для будущего поколения», - добавили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Пензенские активисты часто проводят акции на берегах водоемов, где отдыхающие оставляют мусор. Так, 4 июня расчищали правобережье Сурского водохранилища. Организаторы предоставили волонтерам перчатки и мешки для мусора.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

А потом этот мусор так и будет лежать на берегу в мешках, как на правом берегу Суры около плотины. Уже месяца 4 точно лежит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте