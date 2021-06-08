На берегах пензенских водоемов собрали 800 кубометров мусора

В Пензенской области во время акции «Вода России» очистили 66,5 километра берегов и акваторий водоемов.
Всего состоялось 69 мероприятий, их проводили в апреле-мае. Мусор убирали более 3 000 волонтеров. Объем собранных бытовых отходов составил около 800 куб. метров.
«Министерство напоминает о бережном отношении к водным объектам и призывает их сохранять для будущего поколения», - добавили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Пензенские активисты часто проводят акции на берегах водоемов, где отдыхающие оставляют мусор. Так, 4 июня расчищали правобережье Сурского водохранилища. Организаторы предоставили волонтерам перчатки и мешки для мусора.
А потом этот мусор так и будет лежать на берегу в мешках, как на правом берегу Суры около плотины. Уже месяца 4 точно лежит