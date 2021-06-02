Экоактивистов приглашают на уборку берега Пензенского водохранилища

02.06.2021 | 09:35

В пятницу, 4 июня, все желающие могут принять участие в экологической акции по уборке от мусора правобережья Пензенского водохранилища, приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды (5 июня).

Организаторы предоставляют перчатки и мешки для мусора. Отъезд участников состоится в 9:45 от здания Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (г. Пенза, Лодочный проезд, 10).

Желающим принять участие в уборке берега следует сообщить об этом по телефону 628-185.

«Акция направлена на воспитание бережного отношения к природе, привлечение внимания населения к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесов», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.