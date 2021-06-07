Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|17:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Общество

Сроки ремонта дороги к лагерям на Светлой Поляне снова сдвинулись

Печать

Подрядчик, которому предстоит отремонтировать дорогу, ведущую к детским оздоровительным лагерям на Светлой Поляне, должен приступить к работе в понедельник, 7 июня.

О проблемном состоянии проезжей части напомнил врио зампреда правительства Олег Ягов.

«У нас заезжают дети в лагеря на Вяде (это «Заря», «Белка», «Радуга»). Я знаю, что город заключил контракт. Я в субботу-воскресенье проверял, обещали работать подрядчики. Никто никуда не вышел. А дети заезжают уже», - уточнил Ягов на оперативном совещании в правительстве.

Он поручил взять ситуацию на особый контроль.

«Обещались сегодня, 7-го числа, сегодня подрядчик выходит», - уточнил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Врио губернатора Олег Мельниченко попросил мэра самому съездить и посмотреть, в каком состоянии проезжая часть: «Там дорогу бомбили просто».

По словам Лузгина, он в курсе, работы должны начаться.

Разговоры о необходимости привести проезжую часть в порядок шли не один год. В текущем дорогу обещали сделать. Участок протяженностью почти семь километров территориально располагается в Железнодорожном районе Пензы.

Ранее в мэрии сообщали, что сразу после майских праздников подрядчик приступит к делу. Закончить работу должны были до 7 июня.

0
0
0
0
 
Гость||

и тут мэр...Он непотопляемый

Гость||

все упирается в деньги.есть деньги ,будут дороги.....

Гость||

Все упирается в субподрядчиков. Нашли ли тех, кто будет работать за копейки

Гость||

Гость писал(a):

Гость|07.06.2021 11:37|

Все упирается в субподрядчиков. Нашли ли тех, кто будет работать за копейки

Армянасфальт

Гость||

очень плохо

Гость||

Гость писал(a):

все упирается в деньги.есть деньги ,будут дороги.....
Деньги выделили , надо просто что бы чиновники несли уголовную и материальную ответственность за свои деяния , кроме этого надо запретить субподряд на таких контрактах , а то "выигрывает" тендер Рога и копыта - без техники и ресурсов , у которых в штате только директор , секретарь да бухгалтер , и понесся распил.

Гость||

Кэшбэк кому?

Гость||

Что за дурачок тут у вас пописывает в коментах? Какая-то пьянь что ли?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте