Сроки ремонта дороги к лагерям на Светлой Поляне снова сдвинулись

07.06.2021 | 09:49

Подрядчик, которому предстоит отремонтировать дорогу, ведущую к детским оздоровительным лагерям на Светлой Поляне, должен приступить к работе в понедельник, 7 июня.

О проблемном состоянии проезжей части напомнил врио зампреда правительства Олег Ягов.

«У нас заезжают дети в лагеря на Вяде (это «Заря», «Белка», «Радуга»). Я знаю, что город заключил контракт. Я в субботу-воскресенье проверял, обещали работать подрядчики. Никто никуда не вышел. А дети заезжают уже», - уточнил Ягов на оперативном совещании в правительстве.

Он поручил взять ситуацию на особый контроль.

«Обещались сегодня, 7-го числа, сегодня подрядчик выходит», - уточнил глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Врио губернатора Олег Мельниченко попросил мэра самому съездить и посмотреть, в каком состоянии проезжая часть: «Там дорогу бомбили просто».

По словам Лузгина, он в курсе, работы должны начаться.

Разговоры о необходимости привести проезжую часть в порядок шли не один год. В текущем дорогу обещали сделать. Участок протяженностью почти семь километров территориально располагается в Железнодорожном районе Пензы.

Ранее в мэрии сообщали, что сразу после майских праздников подрядчик приступит к делу. Закончить работу должны были до 7 июня.