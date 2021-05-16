В Пензе так и не приступили к ремонту дороги, ведущей к детским лагерям

16.05.2021 | 18:35

Осторожно, дети! По дороге к лагерям на Светлой Поляне уже совсем скоро повезут мальчишек и девчонок. Путь к местам отдыха нелегкий: кочки, ямы.

«Еду второй раз. Но эмоции, конечно, зашкаливают. Не буду матом ругаться», - нашел цензурные слова для своих впечатлений пензенский водитель.

Разговоры о необходимости привести проезжую часть в порядок шли не один год. В текущем дорогу обещают сделать. Участок протяженностью почти семь километров территориально располагается в Железнодорожном районе Пензы.

«До 7 июня нужно в лагеря попадать нормально. Задачу перед подрядчиком ставьте. Мелкоямочный ремонт пусть он тоже делает, по крайней мере щебнем», - распорядился мэр Андрей Лузгин.

А затем приступят к серьезных работам. Их стоимость оценили в 53 миллиона рублей. Новый асфальт положат на площади почти 41 000 квадратных метров.

Специалисты используют технологию, носящую название «холодный ресайклинг». Ее используют на тех дорогах, где нет большого количества колодцев.

Возможно, с появлением нового асфальта на некоторых отрезках проезжей части появятся знаки, искусственные неровности - там, где подъезд к лагерям.

По условиям контракта объект должны сдать к сентябрю.