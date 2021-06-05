Мэр Пензы: Опилили более 1 000 деревьев, еще столько же - в работе

05.06.2021 | 12:50

В пятницу, 4 июня, глава администрации Пензы Андрей Лузгин встретился с жителями Первомайского района. Разговор между представителями власти и горожанами состоялся в школе № 65/23.

Пензенцам рассказали, где в этом году запланирован ремонт дорог. Это улицы Аксакова, Бухарская, Волгоградская, Черниговская, Окружная, Подольская, Загородная, Силикатная, Батайская. Также в списке несколько проездов: 1-й Литовский, 1-й Кривозерье, 2-й и 4-й 40 лет Октября.

Пензенцев волнует состояние не только проезжих частей, но и тротуаров и пешеходных дорожек. В частности, жители улицы Совхоз-техникум задали вопрос, когда отремонтируют дорогу от дома № 49 до № 24. Мэр назвал срок приведения ее в порядок - 2022 год. По его словам, сейчас идет работа над проектом.

Еще одна актуальная тема, которую подняли горожане, - опиловка деревьев. Пензенцы просили убрать сухостой у домов № 97, 99а и 103 на улице Калинина и № 27 на Краснова, а также кронировать деревья на Пермской, 1, и Кижеватова, 9.

Андрей Лузгин сообщил, что в Пензе очень многие зеленые насаждения находятся в аварийном состоянии.

«Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» провели опиловку более тысячи аварийных деревьев и еще столько же в работе», - привел он статистику.

«Глава городской администрации распорядился провести обследование зеленых насаждений по всем указанным адресам», - сообщает пресс-служба мэрии.

По иронии судьбы в день встречи мэра с горожанами на припаркованную у дома № 41 на улице Максима Горького машину рухнуло дерево. По словам владельца, мощный ствол серьезно повредил его ВАЗ.

30 мая при реконструкции улицы Московской было спилено несколько старых лип, что возмутило пензенцев. В мэрии объяснили, что планируется посадить новые деревья. В результате руководство области поручило сохранить насаждения, которые еще не успели уничтожить.