Происшествия

В центре Пензы на припаркованный во дворе ВАЗ рухнуло дерево

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Вечером в пятницу, 4 июня, во дворе дома № 41 на улице Максима Горького в Пензе случилось ЧП: на одну из припаркованных машин упало дерево.

По словам водителя ВАЗа, обратившегося в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», мощный ствол повредил транспортное средство.

«Помяло крышу, стойки, машина аж присела», - рассказал горожанин. По его словам, убрать дерево с машины пока некому.

Несколько дней подряд региональное ГУ МЧС России предупреждало население области о сильных порывах ветра, достигающих 18 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится и 5 июня.

Источник — фото www.instagram.com/ru.region58
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Гость||

Это Пенза Карл тут и средняя зарплата 40.т.р.а вы что хотели? Даже деревья не выдерживают такие шутки.. Здесь 350-400 т. Р средняя в Пензе.. Реальные. Перекусихин Роспотребнадзор не даст соврать

Гость||

Я еще хотел ету тачку купить.. Пробил по номерам, теперь не буду.. Пускай платит автотеке что не битая не крашенная. Ахаха

Гость||

Да у нас кругом тазы понатыканы, дереву негде упасть! Куда не плюнь, в таз попадешь

Имя: Гость
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