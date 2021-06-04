В центре Пензы на припаркованный во дворе ВАЗ рухнуло дерево

04.06.2021 | 17:39

Вечером в пятницу, 4 июня, во дворе дома № 41 на улице Максима Горького в Пензе случилось ЧП: на одну из припаркованных машин упало дерево.

По словам водителя ВАЗа, обратившегося в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ», мощный ствол повредил транспортное средство.

«Помяло крышу, стойки, машина аж присела», - рассказал горожанин. По его словам, убрать дерево с машины пока некому.

Несколько дней подряд региональное ГУ МЧС России предупреждало население области о сильных порывах ветра, достигающих 18 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится и 5 июня.