Общество

+75: стали известны новые данные по заболевшим COVID-19

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В субботу, 5 июня, на сайте стопкоронавирус.рф опубликованы данные о том, что за минувшие сутки в Пензенской области подтверждено 75 новых случаев COVID-19.

С наступлением лета ежесуточный показатель заболеваемости не снижается. 1 июня он равнялся 73, 2-го - 75, 3-го - 72, 4-го - 73.

Общее количество выявленных больных с начала эпидемии в регионе достигло 47 637. За все время выздоровели 44 758 пациентов (в том числе 44 из них выписались накануне).

За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 836 человек. О последних 5 летальных случаях стало известно 4 июня: ушли из жизни трое мужчин (1934, 1950 и 1956 года рождения) и две женщины (1944 и 1950-го).

Несмотря на то что в области действует режим повышенной готовности, многие жители пренебрегают правилами противоэпидемической безопасности. В связи с этим в областном центре продолжаются рейды по местам скопления людей с целью выявления нарушителей. С января в Пензе составлено 2 339 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф для граждан от 1 000 до 30 000 рублей.

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