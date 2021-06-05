В Пензенской области скончались еще пять человек с COVID-19

05.06.2021 | 10:12

В пятницу, 4 июня, стало известно о том, что COVID-19 унес жизни еще пяти жителей Пензенской области.

Скончались три мужчины (1934, 1950 и 1956 года рождения) и две женщины (1944 и 1950-го).

Все пациенты страдали атеросклерозом и артериальной гипертензией. У всех, кроме 71-летней женщины, имелась хроническая ишемическая болезнь сердца. 65-летний мужчина перенес операцию (эпицистостома), у 77-летней больной наблюдались ожирение II степени, сахарный диабет II типа, камни желчного пузыря.

Причиной смерти всех пяти человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии в регионе достигло 836.

В тот же день были выписаны 44 человека. Количество выздоровевших - 44 758, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.