Происшествия

В Пензенской области скончались еще пять человек с COVID-19

Печать

В пятницу, 4 июня, стало известно о том, что COVID-19 унес жизни еще пяти жителей Пензенской области.

Скончались три мужчины (1934, 1950 и 1956 года рождения) и две женщины (1944 и 1950-го).

Все пациенты страдали атеросклерозом и артериальной гипертензией. У всех, кроме 71-летней женщины, имелась хроническая ишемическая болезнь сердца. 65-летний мужчина перенес операцию (эпицистостома), у 77-летней больной наблюдались ожирение II степени, сахарный диабет II типа, камни желчного пузыря.

Причиной смерти всех пяти человек стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Общее число скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии в регионе достигло 836.

В тот же день были выписаны 44 человека. Количество выздоровевших - 44 758, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

" три мужчины "....

ТРОЕ МУЖЧИН...

Память умерших не оскорбляйте своей безграмотностью.

Гость||

Вымирают последние пенсионеры .А сколько их всего осталось.Их хотя бы лечить пытались ? Ещё полгода такой борьбы с короновирусом в России и пенсионеров будем по пальцам пересчитывать.А по теоевизору всё хорошо.

Гость||

Меньше пенсионеров, лучше государству (Пенсионному фонду). Народ в России сроду не жалели, расходный материал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте