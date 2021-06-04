Пензенцев озадачили каверзные вопросы в тесте о мошенничестве

04.06.2021 | 14:49

В региональном управлении МВД подвели итоги тестирования пензенцев на знание мошеннических схем.

С проектом ознакомились более 2 000 жителей региона, из которых около 30% прошли тест до конца и узнали свой результат.

Большинство участников викторины (54%) набрало от 6 до 8 баллов из 10 возможных, чуть меньше (41%) получило от 9 до 10 баллов. Остальные (5%) заработали от 1 до 5 баллов.

В региональной полиции считают, что в целом жители региона показали хорошую осведомленность о признаках мошенничества. Тем не менее на несколько вопросов многие ответили неправильно.

Например, при гипотетической покупке товара на незнакомом сайте по подозрительно низкой цене 42% респондентов выбрали в качестве способа оплаты наложенный платеж. Однако правильным было бы отказаться от приобретения товара, поскольку его отправка наложенным платежом не гарантирует покупателю, что в упаковке находится его заказ.

Также некоторые пензенцы не смогли разобраться в ситуации покупки смартфона у незнакомца на улице по цене якобы значительно ниже рыночной. По легенде, покупатель устройства только дома понял, что гаджет, наоборот, стоит дешевле, чем за него заплачено.

«При ответе на каверзный вопрос мнения разделись в пропорции 60/40. Большинство ответило правильно: в данном единичном эпизоде в действиях продавца нет состава преступления», - пояснили в пресс-службе управления.

У всех желающих еще возможность проверить свои знания о самых распространенных схемах мошенничества и пройти тест.