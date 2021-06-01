Общество

Созданный в полиции тест поможет пензенцам распознать мошенников

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Сотрудники УМВД России по Пензенской области и члены общественного совета подготовили онлайн-тест, посвященный борьбе с мошенничеством.

Он включает 10 вопросов. Ответив на них, пензенцы смогут узнать уровень своей осведомленности о различных схемах мошенничества и понять, смогут ли они распознать в собеседнике злоумышленника.

Тест станет способом проверки знаний на конкретных примерах. Он включает в себя самые распространенные схемы обмана людей, а также некоторые вопросы юридического характера, позволяющие четко понять, что же такое мошенничество. По мнению разработчиков, этот формат является эффективным средством формирования правильной модели поведения при проведении финансовых операций.

«В Пензенской области только за 4 месяца 2021 года было зарегистрировано 1 114 имущественных преступлений, совершенных с использованием информационных технологий и телекоммуникаций. Это на 225 (25,3%) больше, чем за аналогичный период прошлого года», - напомнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это вот к выборам в сентябре такой тест сделали, да?

Гость||

Зачем тесты, дорогой? Видишь человек при должности, не сомневайся и тебе перепадёт и начальству твоему, всем хватит! Главное подход найти. Зачем тест-шмест? Меня спроси. Я скажу! Я дорогой в людях разбираюсь! Читать голосом Сталина

Имя: Гость
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