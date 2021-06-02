Общество

В Пензе продолжают ловить горожан, игнорирующих масочный режим

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В Пензе продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности. Комиссия из сотрудников управления по делам ГОЧС города, районных администраций, представителей управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства обходит торговые центры и магазины.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с января текущего года проверили 14 000 объектов потребительского рынка, составлено 2 339 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф для граждан от 1 000 до 30 000 рублей.

В Пензенской области масочный режим введен в конце апреля 2020 года, на данный момент его не отменили. Граждане должны использовать защиту в местах скопления людей, транспорте, магазинах, аптеках.

Несмотря на риск заразиться или быть оштрафованным, жители региона игнорируют требование использовать СИЗы, некоторые из них регулярно. Так, 23-летнего жителя Никольска без маски заметили дважды: в первый раз в мае 2020, второй - в январе 2021 года. За свою забывчивость молодому человеку надо заплатить 7 500 рублей.

По словам специалистов, масочный режим можно будет отменить тогда, когда иммунитет от коронавируса получит около 60% населения области.

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Гость||

У вас там дурачков на 100 лет вперед припасено.

Гость||

смешно))) какой масочный режим? Всем давно плевать на него

Гость||

Люди умнее правительства, уже давно все про маски сказано. Нет, все равно они будут упрямиться перед народом.

Гость||

нужно ловить и сажать тех кто незаконно штрафует

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на риск заразиться или быть оштрафованным, жители региона игнорируют требование использовать СИЗы, некоторые из них регулярно.
что за закон федеральный по которому буртасов штрафовать за отсутствие намордника можно ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Граждане должны использовать защиту в местах скопления людей, транспорте, магазинах, аптеках.
Какую конкретно защиту должны использовать граждане, если эти ваша марлевая вафля не является средством индивидуальной защиты?

И как быть не гражданам?

Гость||

Доить, ибо бюджет больше нечем пополнять только штрафы, выкачивать деньги у населения тем и живёт Россия. Это легче чем производство организовать.

Гость||

Гость писал(а):

> смешно))) какой масочный режим? Всем давно плевать на него

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Люди не хотят носить маски смерти

Гость||

Гость писал(a):

Люди не хотят носить маски смерти
Люди хотят прививаться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе продолжаются рейды
Ша́риков — начальник подотдела очистки Москвы от бродячих животных. «Рождению» героя предшествовала операция, проведённая профессором Филиппом Филипповичем Преображенским, который пересадил гипофиз убитого в пивной музыканта и алкоголика Клима Чугункина псу Шарику.

Гость||

Ключевое слово "ловить"! Вы че, охоту с загоном на людей устраиваете? Что за неуважение...

Гость||

Единственной силой правосудия теперь являются судьи, элитные полицейские, которые совмещают в одном лице все должности — прокуроров, присяжных и палачей.

Джозеф Дредд — лучший Судья Мега-сити, вселяющий ужас в преступников.

Гость||

Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдут, проклятые!

Гость||

Трагедия в городе Ракун Сити унесла множество жизней. Вначале вирусная эпидемия, а потом и взрыв ракеты уничтожили всё живое в радиусе на сотни километров. Город довольно быстро оцепили военные, не давая никому и ничему выбраться за его пределы, а потому выживших и выбравшихся из Ракун Сити в те злополучные дни было немного. Однако, их было не так уж и мало.

Гость||

Придурки и провокаторы ! 813 душ умерли ,а вы всё дурью маетесь. Под 50 тысяч заболевших ! Слушайте провокаторов и не носите маски! Но другие то ,почему из за вас должны заболеть !

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Имя: Гость
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