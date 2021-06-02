В Пензе продолжают ловить горожан, игнорирующих масочный режим

02.06.2021 | 17:15

В Пензе продолжаются рейды по выявлению нарушителей режима повышенной готовности. Комиссия из сотрудников управления по делам ГОЧС города, районных администраций, представителей управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства обходит торговые центры и магазины.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с января текущего года проверили 14 000 объектов потребительского рынка, составлено 2 339 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. Санкция предусматривает штраф для граждан от 1 000 до 30 000 рублей.

В Пензенской области масочный режим введен в конце апреля 2020 года, на данный момент его не отменили. Граждане должны использовать защиту в местах скопления людей, транспорте, магазинах, аптеках.

Несмотря на риск заразиться или быть оштрафованным, жители региона игнорируют требование использовать СИЗы, некоторые из них регулярно. Так, 23-летнего жителя Никольска без маски заметили дважды: в первый раз в мае 2020, второй - в январе 2021 года. За свою забывчивость молодому человеку надо заплатить 7 500 рублей.

По словам специалистов, масочный режим можно будет отменить тогда, когда иммунитет от коронавируса получит около 60% населения области.