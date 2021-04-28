Общество

Забывший маску дома никольчанин заплатит 7 500 рублей

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23-летний житель Никольска поплатился за свою забывчивость. Горожанина оштрафовали на значительную сумму за повторное нарушение масочного режима.

В первый раз правила поведения при введении режима повышенной готовности молодой человек нарушил в мае 2020 года. Суд назначил ему административное наказание в виде предупреждения.

25 января 2021 года никольчанина заметили без средства индивидуальной защиты на железнодорожном вокзале в Пензе. Сотрудник полиции остановил молодого человека и составил протокол. С документом нарушитель согласился, пояснив, что маску забыл дома.

На этот раз служители Фемиды оштрафовали гражданина на 7 500 рублей. Наказание никольчанин счел слишком строгим и обжаловал решение суда.

«Судебная коллегия по административным делам, выслушав доводы мужчины, изучив материалы дела, пришла к выводу об отказе в удовлетворении жалобы», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Постановление суда вступило в законную силу.

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Гость||

На стафете будут штраховат?

Гость||

Народу есть нечего, а они издеваются! Ну ничего, Бог не тимошка, видит немножко...

Гость||

будущий мученик навальный, в глухом отрицалове системы

Гость||

Жёстко...

Гость||

ВолкИ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На этот раз служители Фемиды оштрафовали гражданина на 7 500 рублей. Наказание никольчанин счел слишком строгим и обжаловал решение суда.
Пральна!

Жаловаться ещё решил, правды искать, походу потенциальный экстремист, пальчики ему откать надобноть!

Гость||

ххахаха молодцы !!! красота, платят 10-15 тыс зарплату, штраф 7500 за маску.... все без масок ходят, за что пацана наказали !!!

Имя: Гость
Комментарий:

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