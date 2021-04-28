Забывший маску дома никольчанин заплатит 7 500 рублей

28.04.2021 | 16:15

23-летний житель Никольска поплатился за свою забывчивость. Горожанина оштрафовали на значительную сумму за повторное нарушение масочного режима.

В первый раз правила поведения при введении режима повышенной готовности молодой человек нарушил в мае 2020 года. Суд назначил ему административное наказание в виде предупреждения.

25 января 2021 года никольчанина заметили без средства индивидуальной защиты на железнодорожном вокзале в Пензе. Сотрудник полиции остановил молодого человека и составил протокол. С документом нарушитель согласился, пояснив, что маску забыл дома.

На этот раз служители Фемиды оштрафовали гражданина на 7 500 рублей. Наказание никольчанин счел слишком строгим и обжаловал решение суда.

«Судебная коллегия по административным делам, выслушав доводы мужчины, изучив материалы дела, пришла к выводу об отказе в удовлетворении жалобы», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Постановление суда вступило в законную силу.