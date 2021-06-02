Общество

Пензенцам вновь предложили приехать на работу на велосипедах

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В пятницу, 4 июня, пензенцам предлагают вновь присоединиться к традиционной ежегодной акции «На работу на велосипеде», в которой регион участвует уже несколько лет.

Все желающие могут на один день отказаться от личного и общественного транспорта и добраться на работу на самом экологичном виде транспорта - велосипеде.

«Цель акции - показать, что велосипед - это простое, доступное и удобное средство передвижения, приобщающее к здоровому образу жизни», - пояснили в администрации Пензы.

В первый раз, в мае 2017-го, многие пензенские чиновники приехали на работу на велосипедах. В 2018-м организовалась целая колонна, которая в сопровождении машин МЧС проехала от Олимпийской аллеи через улицы Ленинградскую, Попова, Пацаева, Захарова, Ставского и Пушкина к площади Маршала Жукова.

В прошлом году акция прошла 22 сентября. На двухколесном транспорте отправились к рабочим местам более 400 человек.

В этом году мероприятие не предполагает регистрации или массовых велосипедных шествий, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Предлагаю пешком из Спутника до дальнего Арбеково. Полезно))))

Гость||

в пятницу где чинуши будут бросать свои машины и пересаживаться на велосипеды??? в соседнем дворе от работы???)

Имя: Гость
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