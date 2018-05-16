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Общество | Пенза присоединится к всероссийской акции «На работу на велосипеде»

16.05.2018|14:41
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В пятницу, 18 мая, в Пензе пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». К ней присоединятся сотрудники городской администрации.

В 7:30 колонна участников поедет от стелы «Олимпийские кольца» на Олимпийской аллее к зданию мэрии.

Велосипедисты проследуют по улице Ленинградской, свернут на Попова, проедут по Пацаева, затем окажутся на Захарова, минуют Пушкина и финишируют около дома № 4 на площади Маршала Жукова.

Как отметили в пресс-службе мэрии, колонну будет сопровождать машины МЧС.

В мае 2017 года многие пензенские чиновники в день акции приехали на работу на велосипедах, в том числе начальник управления культуры Вера Фейгина и мэр Виктор Кувайцев.

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Гость|16.05.2018 14:57|

Дороги закрывать будут?

Гость|16.05.2018 15:03|

прямая трансляция ток-шоу "мэров велосипед" будет?

Гость|16.05.2018 15:07|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 18 мая, в Пензе пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде».

Где бы её эту работу найти, пешком бы пошёл.

Гость|16.05.2018 15:20|

73 летняя бабка из Ухтинки наверно спешила присоединиться к акнии,но попала под колёса злобного автомоьилиста.

Гость|16.05.2018 15:24|

Эта акция для Европ разных, тут дышать на улице нечем, все в пыли. Здоровью вредить такой акцией.

Гость|16.05.2018 15:28|

penzainform.ru писал(a):

В 7:30 колонна участников поедет от стелы «Олимпийские кольца» на Олимпийской аллее к зданию мэрии.
А почсему не каждый от своего дома? К стелле "Олимпийские кольца" их привезут на меринах?

Гость|16.05.2018 15:29|

Едешь такой, а тебя порывы ветра с песочком по лицу н-на!

Гость|16.05.2018 15:31|

У бабки ОСАГО на велосипед наверно не было?

Гость|16.05.2018 15:34|

А за наезд на ямы и причинения им вреда велосипедистов судить будут?

Гость|16.05.2018 15:44|

penzainform.ru писал(a):

акция «На работу на велосипеде»
В Пензе дорог нет для этого, да и песок повсюду, надышишься.

Гость|16.05.2018 15:45|

и пробки на пол дня будут

Гость|16.05.2018 15:46|

Да, с песком на улицах беда

Гость|16.05.2018 16:00|

Маршрут такой, что и колёса крутить не надо

Гость|16.05.2018 16:00|

"А за наезд на ямы и причинения им вреда велосипедистов судить будут?"

Пожизненное дадут

Гость|16.05.2018 16:01|

Эт восколько надо встать, чтобы из Терновки в центр добраться на работу?

Имя: Гость
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