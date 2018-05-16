16.05.2018 | 14:41

В пятницу, 18 мая, в Пензе пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». К ней присоединятся сотрудники городской администрации.

В 7:30 колонна участников поедет от стелы «Олимпийские кольца» на Олимпийской аллее к зданию мэрии.

Велосипедисты проследуют по улице Ленинградской, свернут на Попова, проедут по Пацаева, затем окажутся на Захарова, минуют Пушкина и финишируют около дома № 4 на площади Маршала Жукова.

Как отметили в пресс-службе мэрии, колонну будет сопровождать машины МЧС.

В мае 2017 года многие пензенские чиновники в день акции приехали на работу на велосипедах, в том числе начальник управления культуры Вера Фейгина и мэр Виктор Кувайцев.