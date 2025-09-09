В центре Пензы автобус сбил велосипедиста

09.09.2025 | 13:43

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП с велосипедистом в центре Пензы, которое случилось в понедельник, 8 сентября.

По предварительным данным, в 14:55 на улице Кирова, рядом с Домом молодежи, 30-летний велосипедист попал под автобус Foton, которым управлял 62-летний мужчина.

«В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в областной ГАИ.

7 августа на дорогах в Пензенской области погибли 2 велосипедиста.

Ранним утром на 13-м километре дороги Каменка - Пачелма в Каменском районе 71-летний водитель Kia Ceed насмерть сбил 59-летнего мужчину на велосипеде. Вечером на 31-м километре дороги Плес - Голицино - Нижний Ломов в Нижнеломовском районе после столкновения с КамАЗом погибла 62-летняя велосипедистка.