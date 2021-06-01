Стало известно, кто из министров получил самый высокий доход за год

01.06.2021 | 11:06

Руководители министерств и управлений Пензенской области отчитались о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Больше всех за 12 месяцев получил врио министра физической культуры и спорта Григорий Кабельский - 2 млн 977 тыс. 690 рублей (в 2019-м - 2 млн 468 тыс. 213). Ему принадлежат земельный участок (1 142 кв. м), дом (46,5 кв. м), четверть квартиры (64,9 кв. м), треть квартиры (54,7 кв. м), квартира (38,2 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

На втором месте - и. о. министра финансов Любовь Финогеева с доходом в 2 млн 628 тыс. 474 рубля (в 2019-м - 2 млн 187 тыс. 370). У нее в собственности три земельных участка (600, 400 и 400 кв. м), квартира (103,4 кв. м), 2/3 квартиры (61,7 кв. м), садовый домик (20 кв. м) и нежилое помещение (14,5 кв. м), а также автомобиль Hyundai Creta.

На третьем - врио министра здравоохранения Александр Никишин. Как ранее уже сообщалось, он задекларировал сумму 2 млн 415 тыс. 743 рубля (в 2019-м - 1 млн 778 тыс. 642). Его собственность - два земельных участка (600 и 417 кв. м), жилой дом (137,7 кв. м), нежилое помещение (76,2 кв. м) и автомобиль Toyota Hilux.

Врио министра строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев получил за год 2 млн 341 тыс. 608 рублей (в 2019-м - 2 млн 269 тыс. 35). Он владеет квартирой (39 кв. м) и автомобилем Volkswagen Tiguan.

Врио министра образования Александр Воронков задекларировал доход в размере 2 млн 129 тыс. 371 рубль (в 2019-м - 2 млн 232 тыс. 211). Он владеет легковым автомобилем Volvo ХC 60.

Врио министра экономики Сергей Капралов задекларировал доход в сумме 2 млн 66 тыс. 998 рублей (в 2019-м - 1 млн 892 тыс. 957). В его собственности квартира (67,6 кв. м).

Врио министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин сообщил о доходе в размере 2 млн 7 тыс. 884 рубля (в 2019-м - 1 млн 978 тыс. 462). Он владеет тремя земельными участками (820, 607 и 25 кв. м), жилым домом (156,7 кв. м), квартирой (34 кв. м), гаражом (22,1 кв. м) и автомобилем Kia Cerato.

Андрей Качан, врио министра труда, социальной защиты и демографии, получил 1 млн 960 тыс. 590 рублей (в 2019-м - 1 млн 634 тыс. 417). У него в собственности ½ квартиры площадью 62,4 кв. м. Владеет автомобилем Nissan.

Чуть меньше у врио министра культуры и туризма Татьяны Курдовой - 1 млн 928 тыс. 70 рублей (в 2019-м - 2 млн 101 тыс. 609). У нее есть в собственности квартира (54,2 кв. м).

На последней строчке рейтинга по доходам - врио министра сельского хозяйства Роман Калентьев, который занял пост в сентябре 2020 года. Он получил за год 928 тыс. 696 рублей. У него в собственности земельный участок (245/17887 доли, 4 115 кв. м), две квартиры (130,1 и 50,5 кв. м), пятая часть квартиры (63 кв. м), гараж (24,5 кв. м) и автомобиль Mercedes-Benz.

Данные о доходах врио министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ильи Галкина отсутствуют. Он был назначен на должность 17 мая 2021 года и сменил Игоря Чернышова, снятого с поста в тот же день. Его доход за 2020-й составил 1 млн 7 тыс. 624 рубля.

Среди руководителей областных управлений в прошлом году наибольший доход задекларировал врио начальника Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин - 1 млн 603 тыс. 840 рублей (в 2019-м - 1 млн 471 тыс. 14). В его собственности находятся треть квартиры (61,8 кв. м) и 0,9 квартиры (62,1 кв. м).

Врио начальника областного управления по регулированию тарифов и энергосбережению Наталья Клак получила 1 млн 599 тыс. 895 рублей (в 2019-м - 1 млн 567 тыс. 846,63). Ей принадлежат квартира (57 кв. м) и четверть квартиры (23,7 кв. м).

И. о. начальника Госжилстройтехинспекции Пензенской области Александр Киндаев, в 2020-м работавший замом, получил 1 млн 403 тыс. 170 рублей. Ему принадлежит четверть квартиры (66,1 кв. м) и автомобиль Toyota Camry.

Врио начальника Управления ЗАГС Пензенской области Юлия Петрова сообщила о доходе в размере 1 млн 219 тыс. 256 рублей. Она владеет двумя квартирами (51,4 и 109 кв. м), половиной квартиры (58,9 кв. м), 3/10 квартиры (34,6 кв. м) и автомобилем Lexus.

Врио руководителя департамента информационной политики и СМИ Сергей Федотов, в 2020-м являвшийся заместителем, получил доход в 1 млн 167 тыс. 61 рубль. В его собственности - полквартиры (57,2 кв. м), четверть квартиры (50,1 кв. м) и автомобиль Peugeot.

Наименьший доход задекларировал и. о. начальника управления цифрового развития, информационных технологий и связи Роман Чикин, в 2020-м являвшийся замом, - 1 млн 76 тыс. 848 рублей. У него в собственности только автомобиль Volkswagen Tiguan.