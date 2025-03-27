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Общество

В Пензе на 3 маршрутах появятся новые автобусы

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На маршрутах общественного транспорта № 54, 70, обслуживающих жителей Пензы, и межмуниципальном № 130, соединяющем областной центр и село Засечное, появятся новые автобусы большой вместимости.

Старые машины с них снимут и переместят туда, где наблюдается нехватка парка.

Об этом в четверг, 27 марта, рассказал министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев в прямом эфире, организованном ЦУРом. Он пояснил, что именно по этим 3 маршрутам поступает наибольшее количество обращений.

Ранее Александр Гришаев лично проинспектировал работу транспорта на нескольких маршрутах, в том числе № 130 и 70. На этих автобусах министр проследовал в утренний час пик от одной конечной остановки до другой.

«Мы проехали и убедились: действительно, надо пускать новый транспорт, поскольку и маршруты протяженные, и количество пассажиров достаточное», - констатировал министр.

Он уточнил, что перевозчики приобретут около 70 машин.

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