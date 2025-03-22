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Общество

В поселке Нефтяник обустроили место для разворота автобусов

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После поездки главы пензенского минстроя Александра Гришаева в автобусе 25-го маршрута на конечной остановке в поселке Нефтяник обустроили разворотную площадку.

Александр Гришаев устроил проверку 11 марта. Он проехал от Центрального рынка до конечной в час пик и увидел, с чем ежедневно сталкиваются пассажиры.

Выяснилось, что дорожное полотно, остановочные павильоны и разворотная площадка в Нефтянике находятся в неудовлетворительном состоянии.

Вопрос о разрешении затруднений с обустройством был поставлен в администрации Пензы.

В поселке Нефтяник обустроили место для разворота автобусов

«В настоящее время площадка конечной остановки выровнена, расчищена, с проезжей части убраны деревья и мусор, территория приведена в нормативное состояние», - сообщили в Министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Ранее также сообщалось, что по итогам проверки руководителю предприятия-перевозчика поставили задачу довести количество автобусов на линии по маршруту № 25 до 20 единиц.

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Источник — фото областного минстроя
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