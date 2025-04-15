Задержан бывший министр образования Пензенской области

15.04.2025 | 21:09

Бывшего министра образования Пензенской области Алексея Комарова задержали в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. Информация об этом во вторник, 15 апреля, появилась в федеральном телеграм-канале Mash.

Как сообщает издание, «дело связано с лоббированием интересов бизнеса за откаты на посту министра. Предварительно, речь идет о 16 миллионах рублей».

Уточняется, что задержание проводили сотрудники регионального управления ФСБ России.

По данным PenzaInform.ru, сейчас 39-летнего экс-чиновника везут в Пензу.

Алексей Комаров стал министром образования Пензенской области в ноябре 2021 года, сменив на посту Александра Воронкова. 28 декабря прошлого года стало известно, что Комаров уходит с поста. В качестве причины указывался переход на новое место работы.

В марте 2025-го Алексей Комаров был назначен советником губернатора, однако вскоре появился документ об освобождении его от этой должности.