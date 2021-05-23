В 2020 году глава минздрава области А. Никишин увеличил свой доход

23.05.2021 | 20:29

На сайте министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы сведения о доходах и имуществе врио министра здравоохранения Александра Никишина за 2020 год.

Он задекларировал доход в сумме 2 млн 415 тыс. 743 руб. В собственности Никишина находятся два земельных участка (600 и 417 кв. м), жилой дом (137,7 кв. м), нежилое помещение (76,2 кв. м) и автомобиль Toyota Hilux.

В 2019 году врио министра сообщил о доходе в 1 млн 778 тыс. 642 руб., что на 637 тыс. 101 руб. меньше, чем в 2020-м.

Супруга министра в 2020 году получила 495 тыс. 162 рубля. Она владеет четырьмя земельными участками площадью 600 кв. м, жилым строением (24 кв. м) и нежилым помещением (621,7 кв.м), а также автомобилем ГАЗ-21А.