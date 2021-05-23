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Общество

В 2020 году глава минздрава области А. Никишин увеличил свой доход

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На сайте министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы сведения о доходах и имуществе врио министра здравоохранения Александра Никишина за 2020 год.

Он задекларировал доход в сумме 2 млн 415 тыс. 743 руб. В собственности Никишина находятся два земельных участка (600 и 417 кв. м), жилой дом (137,7 кв. м), нежилое помещение (76,2 кв. м) и автомобиль Toyota Hilux.

В 2019 году врио министра сообщил о доходе в 1 млн 778 тыс. 642 руб., что на 637 тыс. 101 руб. меньше, чем в 2020-м.

Супруга министра в 2020 году получила 495 тыс. 162 рубля. Она владеет четырьмя земельными участками площадью 600 кв. м, жилым строением (24 кв. м) и нежилым помещением (621,7 кв.м), а также автомобилем ГАЗ-21А.

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Гость||

Пр 200 тыс руб в месяц.. Как и все Пензюки получает.. И это только официально.. А дома под подушкой Ковидные лежат около 150 миллионов.. А вы говорите у нас средняя зарплата 40.000р. Уметь надо

Гость||

ОТКУДА у них ТАКИЕ деньжищи?!!!!!!!!! Только не надо втирать, что "честно" заработанные! В России честно НЕ заработать никогда!

Гость||

Никишина под следствие и на нары!

Гость||

Деньги неплохие, на уровне средней зарплаты на Западе. Но так загибаться из-за них на расстрельной работе, стоит ли? Десять раз подумаешь, прежде чем позавидовать.

Гость||

Это, братцы, надо призвание иметь, чтобы торчать там и гробить своё здоровье. Никишин со школьной скамьи был талантливым в учёбе и на работе.

Гость||

Шпигель на днях рассказал следствию, что якобы минуя Ивана, в области все вопросы решал с этим министром. Как решал? Ну здесь поле для предположений. Но такая информация появилась несколько дней назад в федеральных СМИ.

Гость||

Гость писал(а): Шпигель на днях рассказал следствию, что якобы минуя Ивана, в области все вопросы решал с этим министром. Как решал?

==================================

Не удалось спруту сожрать Александра Никишина. Как ни опутывал его, ни старался.

Гость||

почему он еще министрит ?

Гость||

Гость писал(а): почему он еще министрит ?

==============================

Ждёт всё, когда Вас назначат ВРИО.

Гость||

Гость писал(a):

почему он еще министрит ?
Ну Ивана до задержания 9 месяцев прослушивали. Не разродился еще...

Гость||

расстрельной работе, стоит ли? Десять раз

Что пишите,кого расстреляли?....Полная безнаказанность с "обнулением". Кстати предполагаю Белозерцова взяли не за 500млн не задекларированных,а чтобы у Шпигеля отоБРАТЬ.....

Гость||

Гость писал(a):

В 2020 году глава минздрава области А. Никишин увеличил свой доход
Кто бы сомневался?

Гость||

ничего нового. свиньи жируют, народ в помоях.

Гость||

А на ком у них клиника Медикус ?

Гость||

Их клиника Медикус приносит намного больше,чем у обоих в декларации.

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Имя: Гость
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