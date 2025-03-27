В Пензе через Засеку могут пустить общественный транспорт

27.03.2025 | 18:35

В Пензе рассматривают возможность организации выезда общественного транспорта от ЖК «Илмари» на Окружную через Засеку. Об этом рассказал глава регионального минстроя Александр Гришаев во время организованного ЦУРом прямого эфира в четверг, 27 марта.

По его словам, несмотря на небольшую протяженность участка, для осуществления задуманного нужно выполнить работы, требующие финансовых затрат. Среди них - обустройство освещения и расширение дороги.

«Это все у нас записано», - отметил Александр Гришаев.

На данный момент пензенцев, живущих в районе ЖК «Илмари», обслуживает подвозящий маршрут № 26. Сейчас микроавтобусы выезжают на Окружную через улицу Дизельную.

Ранее местные просили о продление маршрута № 93 до Зеленодольской (от остановки «Совхоз-техникум» до дома № 60в). В марте прошлого года было проведено обследование, после которого стало ясно, что движение автобусов большого класса по данной дороге невозможно из-за сильного уклона и недостаточной ширины полос.