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Политика

Экс-глава пензенского минобра займет новую должность

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В состав правительства Пензенской области готовятся внести изменения. В него войдет новый советник - Алексей Комаров, ранее занимавший должность министра образования региона.

Соответствующий указ губернатора сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Алексей Комаров стал министром образования региона в ноябре 2021 года, сменив на посту Александра Воронкова. В день назначения губернатор отметил, что чиновник очень долго трудился в системе образования.

28 декабря прошлого года стало известно, что Комаров уходит с должности. Причина - новое место работы.

Исполнять обязанности министра образования стал Алексей Фомин, ранее занимавший пост первого зама. 27 февраля этого года глава региона подписал распоряжение о назначении Фомина главой областного минобра.

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