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Общество

В Пензе работники управления градостроительства нарушили закон

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В Пензе работники городского управления градостроительства и архитектуры допустили нарушения при оформлении деклараций о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Муниципальные служащие обязаны представлять такие сведения ежегодно в рамках законодательства о противодействии коррупции.

При проверке данных прокуратура выявила многочисленные нарушения.

«Так, одна из сотрудниц управления не указала сведения о доходе, полученном от продажи квартиры, в размере 2,6 млн руб., другая - аналогичный доход в размере 990 тыс. руб., полученный ее супругом от продажи недвижимости в Сердобске», - сообщила старший помощник прокурора Елена Листарова.

Некоторые работники не внесли в декларации банковские счета, на которые поступали средства (в одном из случаев на такой счет поступило более 480 тыс. рублей).

Прокурор Ленинского района внес представление начальнику управления, 5 муниципальных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности.

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